Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România

Tot mai mulți cetățeni s-ar arăta descumpăniți, atunci când vine vorba despre achiziționarea unei proprietăți în România. Pentru ca banca să ofere un împrumut în acest sens, clientul trebuie să dovedească faptul că încasează un salariu care să acopere cerințele. Vezi mai jos, în articol, ce venit ar trebui să încasezi pentru ca banca să îți acorde un credit.

Prețurile locuințelor din România se află pe o pantă ascendentă, iar achiziționarea unui astfel de spațiu a devenit lux pentru mulți cetățeni. În ultimii ani, prețurile de achiziție au crescut puternic, iar posibilii viitori proprietari își recalculează deciziile, pentru a fi siguri dacă fac o asemenea investiție.

Proprietăți mai scumpe în Cluj-Napoca, București, Brașov

În cazul apartamentelor din Cluj-Napoca și Brașov, de exemplu, prețurile lor s-au dublat, în ultimii ani. În București, de pildă, prețurile acestora sunt mai mari cu aproape 70%. Deși se poate observa o scumpire clară în zona imobiliară, salariile nu au ținut pasul cu aceste schimbări. De aceea, unii dintre cetățenii români se încadrează cu greu la un împrumut bancar.

Un apartament de 3 camere, de 69 de metri pătrați, complet utilat și mobilat, situat în centrul orașului Cluj-Napoca, a ajuns să coste chiar și 399.000 de euro. Un astfel de preț ar putea fi plătit, de exemplu, pentru o locuință în Berlin sau în Madrid. O platformă imobiliară a efectuat o analiză în urma căreia poate fi constatat prețul uriaș pe care posibilii viitori proprietari trebuie să-l plătească pentru a-și îndeplini visul. Analiza arată că, cel puțin în ultimii 6 ani, prețurile locuințelor s-au dublat în Cluj-Napoca (o creștere cu 93%). Practic, a fost marcată o creștere de 1.500 de euro per metru pătrat, ceea ce ar însemna, în prezent, 3.000 de euro per metru pătrat.

Creșteri ale prețurilor au fost bifate și în Capitală, unde metrul pătrat atinge și 2.000 de euro.

„Vedem în orașele mari, în special în București, un număr foarte limitat de locuințe nou construite sau aflate în construcție datorită situației urbanistice, ceea ce permite totuși o creștere accelerată a prețului pentru locuințe noi în aceste zone centrale, în zonele bune”, a declarat Gabriel Blăniță, expert piață imobiliară, arată antena3.ro.

Ce salariu trebuie să ai, pentru ca banca să te împrumute cu 100.000 de euro

În luna august, salariul mediu net se încadra la aproape 5.400 de lei. Un astfel de venit poate să se încadreze, acum, la un credit de cel mult 62.000 de euro, cu un avans de 15%. Cel puțin în marile orașe, un astfel de preț ajunge să fie cerut pentru o garsonieră. În cazul în care posibilul proprietar caută un apartament cu 2 camere, care ar costa circa 100.000 de euro, acesta trebuie să aibă un salariu net mai mare 7.500 de lei, pentru ca banca să îl împrumute. Odată cu majorarea cotei TVA pentru locuințe, din vara lui 2025, prețurile au crescut chiar și cu 10.000 de euro la apartamente.

„Cei care au în acest moment salariu minim ar trebui să cumuleze veniturile cu un partener pentru a putea face o astfel de achiziție. Noi vedem clienți care fac eforturi sau încearcă să aducă tot felul de persoane lângă ei, codebitori care să-i ajute pentru a obține o sumă mult mai mare și să acopere această diferență de preț”, a declarat Claudiu Trandafir, braker de credite.

Autorul recomandă:

O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București. „Intri pe ușă și sari direct în pat”

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței

Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea

Cât contează cota-parte din spațiile comune la vânzarea unui imobil, dar și cum se stabilește

Sursă foto: colaj Shutterstock