Când intră alocația pentru copii în februarie 2026. Vești bune pentru elevi

Iată când intră alocația pentru copii în luna februarie 2026. Sunt vești bune pentru elevi.

În luna februarie 2026, părinții și copiii care aşteaptă cu nerăbdare alocațiile sociale pot respira ușurați: plata se va face mai devreme decât data standard de 8 a lunii, dat fiind faptul că 8 februarie 2026 pica într-o zi de duminică. Astfel că, autorităţile și instituțiile bancare vor adapta calendarul astfel încât banii să ajungă la beneficiari în prima zi lucrătoare disponibilă.

În mod normal, alocațiile pentru copii se virează pe data de 8 a fiecărei luni, dar în februarie 2026 această zi cade duminică. Prin urmare, autoritățile vor adapta calendarul de plată, iar banii vor ajunge în conturi mai devreme, în prima zi lucrătoare.

Conform regulilor aplicate constant de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), plata alocațiilor va fi făcută, deci, vineri, 6 februarie 2026, pentru beneficiarii care primesc banii pe card. Pentru cei care optează pentru mandat poștal, distribuirea poate continua și în zilele imediat următoare, în funcție de programul Poștei Române.

Ce valoare are alocația

Copiii până în 2 ani – 719 lei/lună, la fel pentru copiii cu dizabilități.

Copiii între 2 și 18 ani – 292 lei/lună.

Tinerii peste 18 ani care urmează liceu sau școli profesionale – 292 lei/lună.

