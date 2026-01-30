Prima pagină » Actualitate » Când intră alocația pentru copii în februarie 2026. Vești bune pentru elevi

Când intră alocația pentru copii în februarie 2026. Vești bune pentru elevi

30 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Când intră alocația pentru copii în februarie 2026. Vești bune pentru elevi
sursa foto: Playtech

Iată când intră alocația pentru copii în luna februarie 2026. Sunt vești bune pentru elevi.

În luna februarie 2026, părinții și copiii care aşteaptă cu nerăbdare alocațiile sociale pot respira ușurați: plata se va face mai devreme decât data standard de 8 a lunii, dat fiind faptul că 8 februarie 2026 pica într-o zi de duminică. Astfel că, autorităţile și instituțiile bancare vor adapta calendarul astfel încât banii să ajungă la beneficiari în prima zi lucrătoare disponibilă.

În mod normal, alocațiile pentru copii se virează pe data de 8 a fiecărei luni, dar în februarie 2026 această zi cade duminică. Prin urmare, autoritățile vor adapta calendarul de plată, iar banii vor ajunge în conturi mai devreme, în prima zi lucrătoare.

Conform regulilor aplicate constant de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), plata alocațiilor va fi făcută, deci, vineri, 6 februarie 2026, pentru beneficiarii care primesc banii pe card. Pentru cei care optează pentru mandat poștal, distribuirea poate continua și în zilele imediat următoare, în funcție de programul Poștei Române.

Ce valoare are alocația

Copiii până în 2 ani – 719 lei/lună, la fel pentru copiii cu dizabilități.
Copiii între 2 și 18 ani – 292 lei/lună.
Tinerii peste 18 ani care urmează liceu sau școli profesionale – 292 lei/lună.

Autorul recomandă:

Alocațiile pentru copii, „înghețate” și în 2026. „O rușine! Am refuzat alocațiile din România și am luat din Italia”

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Freydís Eiríksdóttir, fiica lui Erik cel Roșu: eroina și criminala din spatele mitului viking

Cele mai noi

Trimite acest link pe