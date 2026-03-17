Ovidiu Nedelcu a devenit un om de succes, după ce și-a dat demisia de la firma la care lucra și s-a mutat în București. Bărbatul în vârstă de 34 de ani a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 500.000 de euro, conform BZI.

Ovidiu Nedelcu, originar din Iași, lucra la o firmă de distribuție, apoi s-a mutat cu familia în București, acolo unde și-a deschis propria afacere.

„Părinții mei sunt din Țibănești. Am stat o perioadă acolo, apoi ne-am mutat la București. În afaceri, dacă îți vine o idee, cred că e bine să o duci până la capăt. Înveți pe parcurs și cred că din nimic poți face ceva, să pleci de la sub zero, cum am plecat eu, și să faci ce ți-ai dorit. Când a venit prima comandă, nu aveam bani să comandăm de la furnizori. A trebuit să facem cumva să ne descurcăm. Eu zic că ne-am descurcat bine. Anul trecut l-am încheiat cu o cifră de afaceri de 500.000 de euro și ne extindem”, spus Ovidiu Nedelcu, pentru sursa menționată.

Ovidiu Nedelcu: „Oamenii ne-au acceptat, dar e loc de mai bine”

Ovidiu spune că momentan este bine, însă plănuiește să se extindă cu afacerea în mai multe zone ale țării.

„eBax.ro e un site deschis în anul 2019. Am început de jos, ca să spun așa, și a durat puțin până am avut primul client. A început lumea să ne cunoască. Eu am fost șofer la o firmă care făcea distribuție de bidoane de 19 litri, dozatoare. Am început la fel, dar am renunțat și ne-am axat pe baxurile de apă. Practic, luăm direct de la fabrică și ducem unde avem contracte de colaborare. De la 1 martie am început să livrăm în Iași și în împrejurimi. Momentan e ok, oamenii ne-au acceptat, dar e loc de mai bine. Noi am început să lucrăm în București și Ilfov, acolo am deschis prima dată. În București și Pitești lucrăm când sunt cereri. Avem contracte cu firme de construcții, de exemplu; firme din diverse domenii. Mergem la om acasă dacă există cerere. Nu e cu abonament, să îl stresăm lunar pe om să își ia apă. Dacă vrea, comandă. Ne-am dezvoltat constant, de aceea vrem să deschidem, pe lângă Iași, și în alte orașe. Avem, în total, 15 angajați: șoferi, cei care lucrează în IT și la birouri”, mai spune Ovidiu Nedelcu.

Cu ce prețuri se afișează pe piață?

Ovidiu Nedelcu își dorește să deschidă mai multe puncte de lucru în zona Moldovei.

„Indiferent de comandă, noi o livrăm. De exemplu, ultima comandă a fost de 6 baxuri. Am venit, am livrat, am plecat. Pierderi sunt la început, dar le-am suportat. Costul transportului e de 10 lei pentru o comandă de 100 de lei. Pentru o comandă de sub 100 de lei, costul transportului e de 20 de lei, iar la o comandă de peste 500 de lei, e gratis. De 5 ani avem aceste tarife, nu am mărit prețurile. Noi nu vindem la suprapreț. Dacă a crescut prețul la un produs, îl scoatem, iar când revine, îl punem din nou și noi la prețul normal. Dar nu a fost cazul, avem furnizori OK, colaborăm bine cu ei. Avem apă, sucuri și cafea și o să adăugăm și sucuri naturale”, mai spune antreprenorul din Iași.

