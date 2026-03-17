Prima pagină » Știri externe » Afganistanul susține că un atac aerian al Pakistanului a ucis sute de persoane dintr-un spital din capitală

Afganistanul susține că un atac aerian al Pakistanului a ucis sute de persoane dintr-un spital din capitală

17 mart. 2026, 16:27, Știri externe
Afganistanul susține că un atac aerian al Pakistanului a ucis sute de persoane dintr-un spital din capitală

Relațiile tensionate dintre Afganistan și Pakistan au degenerat în ultima perioadă într-un conflict armat direct, descris de autoritățile de la Islamabad drept un „război deschis” împotriva talibanilor. Talibanii acuză că un atac al Pakistanului de noaptea trecută a dus la decesul a peste 400 de persoane și la rănirea a cel puțin 265, scrie Reuters.

Un atac aerian lansat noaptea trecută de Pakistan asupra unui centru de reabilitare din Kabul a dus la decesul a cel puțin 408 persoane și la rănirea altor 265, a declarat marți un purtător de cuvânt al guvernului afgan.
În replică, Pakistanul a catalogat aceste afirmații ca fiind false și înșelătoare, iar atacul de luni seara „a vizat cu precizie instalații militare și infrastructură de sprijin terorist”.

Atacul pakistanezilor a venit la doar câteva ore după ce China a declarat că este pregătită să atenueze tensiunile dintre cele două națiuni islamice și a îndemnat atât Afganistanul, cât și Pakistanul să evite escaladarea războiului.

Centrul de reabilitare atacat de Pakistan este o fostă bază NATO

Hamdullah Fitrat, purtătorul de cuvânt adjunct al talibanilor, a declarat într-o postare pe X că atacul aerian a avut loc luni, la ora 21:00 (16:30 GMT), și a vizat Spitalul Omid, administrat de stat, despre care a spus că este un centru de reabilitare pentru dependența de droguri cu 2.000 de paturi.

De cealaltă parte, ministerul pakistanez al informațiilor a declarat că acest spital se află la câțiva kilometri distanță de Camp Phoenix, „locul de depozitare a muniției și echipamentelor militare”, care este de fapt ținta vizată în acest atac. „Detonările secundare vizibile după atacuri indică în mod clar prezența unor depozite mari de muniții”, a declarat ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, într-o postare pe X.

Locuitorii din Kabul, inclusiv un jurnalist Reuters, spun că centrul Camp Phoenix, o bază militară NATO abandonată, a fost transformat într-un centru de tratament pentru dependența de droguri.

Cei uciși erau în mare parte civili și dependenți de droguri, a spus un purtător de cuvânt al talibanilor, însă numărul deceselor nu a putut fi confirmat cu exactitate. Consiliul Norvegian pentru Refugiați, un grup independent de ajutor umanitar, a declarat că personalul său a înregistrat un număr mare de victime.

Trump cere Chinei amânarea vizitei cu o lună pe fondul escaladării războiului din Orient. Mizele întâlnirii Trump și Xi

Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat

Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”

