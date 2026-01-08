Alocațiile pentru copii, „înghețate” și în 2026. „O rușine! Am refuzat alocațiile din România și am luat din Italia”

Vești deloc bune pentru părinți și în 2026: pentru al doilea an consecutiv, Guvernul Bolojan a decis să „înghețe” alocațiile copiilor, scrie Ziarul de Iași. Nu vor fi majorări, deși legea prevede actualizarea lor cu rata inflației.

Premierul Ilie Bolojan a decis să prelungească blocajul început în 2025, astfel adâncind pierderile financiare pentru fiecare copil în parte.

„Nu se poate trăi cu așa ceva”

Când costurile de trai cresc, românii primesc tot mai puțini bani și „mor” cu dreptatea în brațe. Legea e de partea lor, dar autoritățile o calcă în picioare după bunul plac, se plâng oamenii.

Deși legea prevede clar că alocațiile copiilor trebuie ajustate anual în funcție de rata inflației, Executivul a spus „nu”. În felul acesta, copiii pierd cel puțin 945 de lei în cei doi ani în care indexarea nu a fost aplicată.

În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru copii de la stat se acordă după cum urmează:

719 lei/lună pentru copiii până la doi ani (trei ani în cazul copilului cu handicap);

292 lei/lună pentru copiii cu vârsta între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;

719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

„Este o rușine cu alocațiile de aici din România. Este o foarte mare rușine. O alocație pentru copil în România este foarte puțin. Nu se poate trăi cu așa ceva! Eu sunt de 20 de ani în Italia. Am refuzat alocațiile pentru copii din România și am luat alocația din Italia. La momentul acela era cam 150 de euro de copil”, a reacționat Iftichi Tincuța Tatiana, o mamă din Iași, potrivit sursei citate.

