Netanyahu: „L-am neutralizat pe Larijani“. Teheranul nu comentează. Când a fost văzut ultima dată în public șeful securității iraniene

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, marți, că forțele israeliene au „neutralizat” mai mulți înalți oficiali iranieni, inclusiv pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, cât și pe Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij. Potrivit premierului, operațiunile au avut ca scop slăbirea regimului de la Teheran, relatează Sky.gr.

„În această dimineață l-am neutralizat pe Ali Larijani. Ali Larijani este șeful Gărzilor Revoluționare, care este banda care, în esență, conduce Iranul. L-am neutralizat și pe comandantul Basij împreună cu el, aceștia sunt asistenții bandiților care răspândesc teroarea pe străzile Teheranului și ale altor orașe din Iran împotriva populației. Operăm și acolo, operăm din aer cu aeronave și drone ale Forțelor Aeriene”, a spus Netanyahu în declarația sa. „Subminăm acest regim în speranța de a oferi poporului iranian șansa de a-l înlătura. Acest lucru nu se va întâmpla imediat, nici ușor. Dar dacă vom persista în acest demers, le vom oferi șansa de a-și lua soarta în propriile mâini”. „În același timp, îi ajutăm pe prietenii noștri americani din Golf. Am discutat pe larg ieri cu președintele Trump despre această chestiune. Există o colaborare între Forțele Aeriene și Marina noastră, precum și între mine, președintele Trump și colaboratorii săi. Vom ajuta atât prin atacuri indirecte, care exercită o presiune enormă asupra regimului iranian, cât și prin acțiuni directe. Mai sunt multe surprize. Vom duce un război cu manevre tactice. Nu vom dezvălui toate manevrele aici, dar vă spun: sunt multe”, mai spune Netanyahu.

Larijani este considerat cea mai influentă figură din Iran și cea mai importantă țintă de la fostul lider suprem, Ali Khamenei.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat, mai devreme, marți, că armata țării sale a reușit să-i ucidă atât pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, cât și pe Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij.

Iranul nu a comentat încă niciuna dintre afirmații.

Dacă moartea sa este confirmată, Larijani ar fi cel mai înalt oficial iranian ucis după Liderul Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care a murit în prima zi a războiului. Larijani a fost un aliat apropiat al lui Ali Khamenei.

Se pare că a fost văzut ultima dată în public în timpul mitingurilor de Ziua Quds din Teheran, vineri. Mai târziu în acea zi, SUA au oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre înalți oficiali militari și ai serviciilor de informații iranieni, inclusiv Larijani, ca parte a unei liste de 10 personalități legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

