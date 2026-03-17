Prima pagină » Știri externe » Netanyahu: „L-am neutralizat pe Larijani“. Teheranul nu comentează. Când a fost văzut ultima dată în public șeful securității iraniene

Netanyahu: „L-am neutralizat pe Larijani“. Teheranul nu comentează. Când a fost văzut ultima dată în public șeful securității iraniene

17 mart. 2026, 16:25, Știri externe
Netanyahu: „L-am neutralizat pe Larijani“. Teheranul nu comentează. Când a fost văzut ultima dată în public șeful securității iraniene

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, marți, că forțele israeliene au „neutralizat” mai mulți înalți oficiali iranieni, inclusiv pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, cât și pe Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij. Potrivit premierului, operațiunile au avut ca scop slăbirea regimului de la Teheran, relatează Sky.gr.

„În această dimineață l-am neutralizat pe Ali Larijani. Ali Larijani este șeful Gărzilor Revoluționare, care este banda care, în esență, conduce Iranul. L-am neutralizat și pe comandantul Basij împreună cu el, aceștia sunt asistenții bandiților care răspândesc teroarea pe străzile Teheranului și ale altor orașe din Iran împotriva populației. Operăm și acolo, operăm din aer cu aeronave și drone ale Forțelor Aeriene”, a spus Netanyahu în declarația sa.

„Subminăm acest regim în speranța de a oferi poporului iranian șansa de a-l înlătura. Acest lucru nu se va întâmpla imediat, nici ușor. Dar dacă vom persista în acest demers, le vom oferi șansa de a-și lua soarta în propriile mâini”.

„În același timp, îi ajutăm pe prietenii noștri americani din Golf. Am discutat pe larg ieri cu președintele Trump despre această chestiune. Există o colaborare între Forțele Aeriene și Marina noastră, precum și între mine, președintele Trump și colaboratorii săi. Vom ajuta atât prin atacuri indirecte, care exercită o presiune enormă asupra regimului iranian, cât și prin acțiuni directe. Mai sunt multe surprize. Vom duce un război cu manevre tactice. Nu vom dezvălui toate manevrele aici, dar vă spun: sunt multe”, mai spune Netanyahu.

Larijani este considerat cea mai influentă figură din Iran și cea mai importantă țintă de la fostul lider suprem, Ali Khamenei.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat, mai devreme, marți, că armata țării sale a reușit să-i ucidă atât pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, cât și pe Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij.

Iranul nu a comentat încă niciuna dintre afirmații.

Dacă moartea sa este confirmată, Larijani ar fi cel mai înalt oficial iranian ucis după Liderul Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care a murit în prima zi a războiului. Larijani a fost un aliat apropiat al lui Ali Khamenei.

Se pare că a fost văzut ultima dată în public în timpul mitingurilor de Ziua Quds din Teheran, vineri. Mai târziu în acea zi, SUA au oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre înalți oficiali militari și ai serviciilor de informații iranieni, inclusiv Larijani, ca parte a unei liste de 10 personalități legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află

Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea. „Ai grijă să nu fii tu eliminat”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
18:55
Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
ULTIMA ORĂ Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
18:47
Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
RĂZBOI Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
18:43
Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
PORTRET Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?
17:56
Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?
INEDIT Cerere în căsătorie „cu rechini”: cum a transformat liderul trupei Metallica ziua de vineri, 13, într-o poveste de dragoste spectaculoasă
17:45
Cerere în căsătorie „cu rechini”: cum a transformat liderul trupei Metallica ziua de vineri, 13, într-o poveste de dragoste spectaculoasă
FLASH NEWS Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump
17:39
Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”
17:53
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”
VIDEO IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
17:46
IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
17:39
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă

Cele mai noi

Trimite acest link pe