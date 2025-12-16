Dacă locuiești la bloc și ai electrocasnice zgomotoase în locuință, riști să ai probleme cu vecinii. Regulile privind zgomotele produse în interiorul casei sunt reglementate prin lege și vizează sancționarea faptelor de încălcare a ordinii și liniștii publice. Actul normativ definește tulburarea liniștii locatarilor ca fiind o contravenție atunci când zgomotul este de natură să deranjeze persoanele care locuiesc în aceeași clădire sau în proximitate.

Legea nu face diferență între sursele zgomotului, fie că sunt obiecte casnice, aparate electrocasnice, activități umane sau animale de companie. Normele privind ordinea publică stabilesc cazurile în care zgomotul produs în interiorul locuinței poate fi sancționat, chiar și atunci când este produs de electrocasnice.

De exemplu, deși pare greu de crezut, mașina de spălat care produce vibrații puternice poate deveni motiv de reclamație, în funcție de oră, intensitate și caracterul repetat al zgomotului. Vibrația acesteia poate intra sub incidența legii în două situații: dacă este utilizată în perioadele de liniște sau dacă nivelul vibrației este neobișnuit de ridicat, precizează evz.ro.

Locatarii care consideră că zgomotul generat de un vecin este deranjant pot solicita intervenția Poliției. Sesizarea poate fi făcută telefonic sau direct la secție. Poliția este obligată să verifice reclamația și să se deplaseze la adresă.

Agenții sosiți la fața locului constată dacă zgomotul există, dacă este deranjant și dacă acesta se încadrează în prevederile legale. În cazul în care reclamația nu se confirmă zgomotul nu este prezent la momentul intervenției, autoritățile pot emite avertismente, dar nu pot aplica amenzi.

Asociația de Proprietari nu are dreptul să aplice amenzi pentru zgomot, dar poate media conflictul și poate verifica dacă aparatul care produce sunetele deranjante este instalat corect. Asociația poate indica respectarea normelor de conviețuire și, dacă situația persistă, poate recomanda locatarului să remedieze problema.

Indiferent că locuiesc la bloc sau la casă, românii care își deranjează vecinii și fac gălăgie vor primi ameni uriașe. Cei care se adună în fața blocului și vorbesc tare, ascultă muzică, mănâncă și lasă mizerie sau consumă alcool și fac scandal, pot primi amenzi uriașe dacă nu respectă orele de liniște.

Locatarii sunt deranjați constant de grupuri de persoane care se adună la băncile din fața blocurilor. Vecinii pot solicita în acest caz ajutorul polițiștilor. Locatarii care fac scandal și gălăgie în fața blocului vor fi sancționați pentru tulburarea liniștii publice. O lege asemănătoare este valabilă și pentru cei care stau la casă.

„Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, sunt interzise”, se arată în Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să știe că pot fi reclamate de vecini dacă nu respectă programul de liniște și dacă folosesc electrocasnice zgomotoase în intervalul orar care nu permite acest lucru.