FIFA a desemnat cel mai bun judecător al planetei. Cine este acesta

16 dec. 2025, 19:45, Sport

Lumea fotbalului și-a îndreptat atenția la Premiile FIFA 2025  de la Doha, la „Fairmont Katara Hall”. 

S-a aflat numele fotbalistului încoronat ca „cel mai bun jucător de fotbal al anului”.

Cine este „fotbalistul anului 2025”?

Acesta este francezul de culoare Ousmane Dembele de la PSG, născut în 1997.Născut în Vernon dintr-o mamă de etnie senegaleză și dintr-un tată din Mali, el și-a debutat cariera în fotbal din 2004.

În ultimii 10 ani a performat la echipele Rennes, Borussia Dortmund, Barcelona, iar din 2023 joacă pentru Paris Saint-Germain. Din 2016 joacă la competițiile internaționale și pentru echipa națională a Franței.

El a fost premiat pe 22 septembrie 2025 cu „Ballon d’Or”. În viața personală, Dembele este practicant de religie musulmană și căsătorit cu o marocancă, având împreună o fiică.

Cine este „fotbalista anului 2025”?

La fotbalul feminin, premiul pentru „fotbalista anului 2025” a fost câștigat de spaniola Aitana Bonmati de la FC Barcelona.

Și ea a câștigat în septembrie Balonul de Aur (pentru a treia oară consecutiv).

Alte premii

Luis Enrique de la PSG a fost premiat ca „cel mai bun antrenor din fotbalul masculin”, iar Sarina Wiegman (Anglia W) ca „cea mai bună antrenoare din fotbalul feminin”.

Premiul Puskas pentru „Golul Anului în fotbalul masculin” a fost obținut de Santiago Montiel (Independiente), iar Premiul Marta pentru „Golul Anului în fotbalul feminin” i-a revenit lui Lizbeth Ovalle (Tigres).

Cel mai bun portar din fotbalul masculin l-a obținut Gianluigi Donnarumma de la PSG, iar din fotbalul feminin l-a obținut portara Hanna Hampton de la Chelsea.

