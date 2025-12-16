Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan a atacat la CCR legea care impune cluburilor cota de 40% sportivi români: ”Afectează dreptul la muncă”

16 dec. 2025, 19:18, Actualitate
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care impune cluburilor cota de 40% sportivi români: ”Afectează dreptul la muncă”

Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Nicușor Dan a anunțat că a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români

Președintele României a transmis că legea adoptată de Parlament încalcă principiul nedistriminării și libera circulație a lucrătorilor și, în același timp, afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale.

Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.
Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.
Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.
In plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale. Totodata, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.
Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, a transmis Nicușor Dan, prin intermediul rețelelor de socializare.

