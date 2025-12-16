Invitată în studioul B1 TV, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost întrebată de moderatoare câte baraje se construiesc în prezent în România. Ministra nu și-a putut ascunde emoțiile și faptul că a fost prinsă cu lecția neînvățată, așa că a încercat un răspuns ocolitor, care însă, nu a oferit nicio informație concretă.

Diana Buzoianu a fost prinsă pe picior greșit chiar în timp ce era invitată într-un studio TV. Într-o discuție despre criza apei și infrastructura împotriva inundațiilor, ministra Mediului a fost supusă unei întrebări simple, la care însă, nu a știut să răspundă: la câte baraje se lucrează în prezent?

„Vă pot da…am rapoartele, dar nu știu acum, pe de rost, numărul. Ideea e în felul următor: ca să poți să ajungi să lucrezi la barajele respective, ai nevoie să ajungi la anumite nivele, a spus Buzoianu.

