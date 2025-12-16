Ce calcule face Filipe Coelho înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova! Părerea lui Sorin Cîrțu

AEK Atena – Universitatea Craiova, în etapa a 6-a din grupa unică de Conference League, se joacă joi seara, 18 decembrie, de la ora 22:00.

În runda a șasea, ultima din faza ligii pentru Craiova, va urma deplasarea la AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin.

Ce calcule face Filipe Coelho î nainte de AEK Atena – Universitatea Craiova! P ărerea lui Sorin C î r țu

În acest moment, oltenii sunt pe locul 23 și mai pot fi depășiți de numai 4 echipe: Lincoln (Gibraltar), KuPS (Finlanda), Zrinjski (Bosnia) și Breidablik (Islanda). Practic, 3 dintre aceste formații trebuie să rămână sub Craiova după ultima etapă.

Trupa din Bănie se va califica automat cu o victorie. Situația se complică în cazul unei remize sau a unei înfrângeri.

Președintele Sorin Cîrțu a făcut o analiză de final de an 2025 la gruparea „alb-albastră”.

„Paradela revine după accidentarea aia. Meciurile au fost de mare intensitate, era greu să facă faţă. Nu prea am mers eu la antrenamente. Dar antrenamentul e una, jocul e alta.

A fost încercat de Mirel, de Coelho la meciuri, dar… Poate n-a respectat ce i-au cerut antrenorii. Era greu să facă faţă intensităţii şi ritmului, în cupe europene, în campionat,

O să vedem când se termină campionatul, ce analiză se va face cu acţionarii, cu directorii sportivi. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu poţi să vină mai mulţi, să nu treci într-o eterogenitate.

E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat nişte relaţii de joc”, a spus Sorin Cârţu la Fanatik.

Arbitri gruzini la partida de la Atena

AEK Atena, ultima adversară a Universității Craiova, din grupa unică de Conference League, a reușit o victorie categorică înaintea meciului cu formația olteană, în prima ligă greacă, în deplasare, scor 5-0.

Arbitrul georgian Giorgi Kruaşvili va conduce la centru meciul AEK Atena – Universitatea Craiova, care va avea loc, joi, în grupa principală din Conference League. Meciul va avea loc la Atena, de la ora 22.00.

Kruaşvili va fi ajutat la cele două linii de Levan Varamişvili şi Giorgi Elikaşvili, iar rezervă va fi Giorgi Avazaşvili.

În Camera VAR se vor afla germanul Sören Storks şi georgianul Aleko Aptsiauri.