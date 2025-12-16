Prima pagină » Știri externe » Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi?

Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi?

16 dec. 2025, 19:57, Știri externe
Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi?

Analiștii au declarat că, pe măsură ce turiștii chinezi se retrag din Japonia pe fondul unei dispute diplomatice, scăderea valorii monedei sud-coreene „won” poziționează Coreea de Sud în topul destinațiilor de călătorie pentru chinezii din China continentală.

„Won-ul mai slab a făcut din Coreea de Sud o destinație mai avantajoasă pentru călătorii chinezi, în timp ce Japonia a devenit scumpă din punct de vedere politic”, a declarat Subramania Bhatt, CEO al firmei de marketing și tehnologie pentru China Trading Desk.

Turism politizat: China își sfătuiește cetățenii să evite turismul japonez

Ca urmare a tensiunilor recente dintre Beijing și Tokyo, schimbările turistice au apărut în contextul în care Ministerul Culturii și Turismului din China a emis duminică un avertisment, îndemnând turiștii chinezi să evite deocamdată călătoriile în Japonia. Sute de mii de călători și-au modificat rapid planurile, provocând schimbări majore în turismul asiatic.

Acest lucru a oferit șansa altor țări din apropierea Chinei să beneficieze de o creștere a turismului. De exemplu, printre destinațiile preferate, la momentul actual, de turiștii chinezi se enumeră Bangkok, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Macao, Sydney și Bali.

Turismul sud-coreean conduce detașat la nivel regional

Datele recente ale agenției de turism online Qunar arată că Coreea de Sud este acum destinația principală pentru chinezi când vine vorba de rezervarea biletelor de avion internaționale.

Korean Air Lines a crescut numărul zborurilor Incheon-Fuzhou de la trei la patru pe săptămână. Asiana Airlines va opera, de asemenea, 165 de zboruri săptămânale spre China până în martie, crescând capacitatea cu 20%.

Motivul politic din spatele schimbărilor pe piața turistică

„Japonia trebuie să rămână angajată în spiritul celor patru documente politice dintre China și Japonia, să corecteze imediat remarcile și acțiunile greșite și să evite să provoace daune suplimentare relațiilor China-Japonia”, a spus Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Afaceri externe.

