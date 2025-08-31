Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România

În conformitate cu regulamentul comunitar al fiecărui bloc de apartamente, fiecare locatar sau proprietar trebuie să respecte programul de liniște (între orele 14:00 – 16:00, 22:00 – 08:00). Încălcarea programului de liniște și producerea zgomotului care îi poate perturba pe vecini poate atrage o amendă usturătoare de 1.500 de lei. Și nu doar petrecerile, certurile și țipetele sunt vizate, ci și zgomotul produs de electrocasnice.

După ora 22:00, este obligatoriu ca volumul televizorului, boxelor calculatorului și radioului să fie dat la minim. Este permis să urmărești un film, să te joci un joc video pe consolă sau să lucrezi la laptop cât timp volumul este moderat sau porțicăști. O alternativă ar fi purtarea căștilor pentru ascultarea muzicii pe durata nopții. Potrivit legii, sunt vizate și alte aparaturi electrocasnice.

Cele cinci aparaturi zgomotoase care îți pot aduce amendă acasă

CSID enumeră cele cinci electrocasnice care îți pot aduce amenzi usturătoare dacă le folosești după ora 22:00, dar și în cursul intervalului de liniște de după-amiază, pentru a evita să produci disconfort auditiv vecinilor.

Mașina de spălat rufe: Mulți români au acest obicei prost de a programa mașina de spălat rufe pe durata nopții. O fac pentru a profita de tarifele reduse la curentul electric. Acest obicei este riscant, căci ciclul de stoarcere al mașinii de spălat poate genera vibrații puternice. La ora 2-3 dimineața, devine chiar nociv pentru elevii care trebuie să se ducă la școală de dimineață și să se concentreze, fără a mai menționa alți vecini adulți ca tine care trebuie să se grăbească să ajungă la serviciu de la ora 7 dimineața și să se trezească cu circa 1-2 ore înainte. Așa că dacă vrei să îți cureți hainele înainte de serviciu și să economisești, pune-le la spălat de la ora 8 dimineața sau între orele 19 și 21. Aspiratorul: Oricât de murdar este covorul, sub nicio formă nu pornești aspiratorul. Nici măcar dacă copiii tăi și soțul au venit din cantonament și au intrat în casă încălțați cu adidași murdari, direct pe covorul tău preferat. Dacă au venit după ora 22, amână aspiratul pentru a doua zi și impune o regulă a casei, prin care să le ceri celorlalți membri ai familiei să se descalțe la intrare. Dacă ai vărsat mâncare sau băutură pe podea, pe covor sau preș, este mai indicat să folosești mopul sau să ștergi cu o cârpă. Iar pentru scame, este indicată mătura care nu produce zgomot. Bormașina: Să pornești bormașina la ora 3 dimineața este efectiv „scandalos” și „strigător la cer”. Probabil că vrei să le faci o glumă vecinilor de 1 aprilie, însă mulți nu o vor gusta și vor chema de îndată poliția. Este de-a dreptul „criminal” să o pornești ziua, neanunțat. Gândește-te că riști să trezești copiii mici care dorm sau poți speria bătrânii cu probleme cardiace. Utilizarea bormașinii, a polizorului și a altor unelte electrice care produc zgomote de-a dreptul „infernale” este interzisă în afara programului legal. Chiar și ziua, aceste activități de renovare și reparații pot atrage plângeri și amenzi mari. Anunță din timp toți vecinii sau notifică-i printr-un mesaj pe o foaie atașată la ușa de la intrarea în scară. Mașina de spălat vase: Pare silențioasă, dar nu este. Produce sunete mecanice pe durata ciclului de spălare și uscare. În apartamentele cu pereții subțiri, aparatul poate produce zgomote deranjante. Puneți-vă în postura unui student care trebuie să susțină un examen de la ora 9 dimineața sau al unui angajat care are evaluare de la ora 7 dimineața și are nevoie de odihnă corespunzătoare. Mașina de spălat vase nu doar că-i va face să vină încercănați și somnoroși la cele mai decisive teste, dar îți poate aduce și o amendă mare pentru că ai vrut neapărat să ai farfuriile curate la ora 1 noaptea. Blenderul: Este un aparat mic care produce cele mai delicioase sucuri pasteurizate din fructe, dar produce un zgomot intens și de scurtă durată, suficient pentru ca un vecin să facă o plângere la poliție. Este valabil și în cazul utilizării râșniței de cafea sau a robotului de bucătărie. Sfat: nu te apropia de blender sau orice aparat din bucătărie până la orele dimineții. Dacă lucrezi noaptea de acasă, este recomandabil să-ți faci cafeaua la aparat sau băutura din fructe la blender de la ora 21:00, cu oră înainte de începerea programului de liniște de la ora 22:00.

Autorul recomandă: Orele de LINIȘTE la bloc în 2025: Ce sancțiuni se aplică celor care fac zgomot la ore nepermise