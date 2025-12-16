Președintele AUR, George Simion, a lansat marți seară manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”, un decalog de măsuri prin care partidul său anunță o opoziție fermă față de Guvernul Bolojan. „Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară”, spune George Simion.

„Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor, adresat opoziției politice, sindicatelor, mediului de business și tuturor cetățenilor români de bună credință care s-au săturat de această guvernare. Opoziție totală, opoziți națională (…) Cele 10 puncte din acest manifest se adresează tuturor românilor care înțeleg că nu este un moment pentru fi divizați. Acum este un moment pentru a uni forțele de bună credință și pentru a ne aduna cu toții în jurul acelorași obiective. Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară”, a declarat George Simion.

„România se află într-un moment de ruptură democratică. Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, economia este împovărată de taxe, iar interesul național este subordonat unor înțelegeri de coaliție lipsite de legitimitate populară.

Niciodată criza social-economică și morală nu a fost mai profundă, niciodată inadecvarea și incompetența Bucureștiului nu au fost mai evidente.

În acest context, opoziția nu poate fi decorativă, negociabilă sau selectivă. România are nevoie de opoziție totală – fermă, consecventă și fără compromisuri. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului”, se arată în manifestul AUR.

În primul capitol al manifestului, Simion anunță că AUR nu va susține ordonanțele de urgență și va vota orice moțiune simplă sau de cenzură împotriva miniștrilor și guvernului coaliției.

Manifestul prevede că AUR nu va susține legi majore inițiate de coaliție, creșteri de taxe sau sprijin extern care depășește strictul umanitar. În plus, partidul condiționează orice sprijin pentru Ucraina de respectarea drepturilor lingvistice și religioase ale românilor din regiune.

