Va ninge de Crăciun, în București! Prognoza meteo actualizată anunță precipitații sub formă de lapoviță în Ajun și ninsoare pe 25 decembrie, încă de la primele ore ale dimineții și mai mult după prânz, însă vor fi 0° așa că șansele ca zăpada să se aștearnă sunt destul de mici, cel puțin pentru Capitală.

Va ninge, însă, mai mult în zona Olteniei, unde precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua și în a doua și în a treia zi de Crăciun, informează Știrile Pro TV.

Abia între Crăciun și Revelion vor mai scădea temperaturile. În toată țara, în medie, vor fi temperaturi între -3 și -5 grade Celsius. Vor reveni ninsorile, însă din 29 decembrie, în centrul țării și în jumătatea de nord, continuând și pe 30 decembrie, dar în acest interval vor fi și cele mai friguroase zile ale acestui final de an.

Spre exemplu, în Brașov, după prânz vor fi -4°C de Revelion nu va ninge, dar va fi frig și vor fi temperaturi cu minus.