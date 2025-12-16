Prima pagină » Actualitate » Meteorologii au dat vestea cea mare: Va ninge în București și în jumătatea sudică a țării, de Crăciun

Meteorologii au dat vestea cea mare: Va ninge în București și în jumătatea sudică a țării, de Crăciun

16 dec. 2025, 20:40, Actualitate
Sursa foto: Alexandra Pandrea (GANDUL)

Va ninge de Crăciun, în București! Prognoza meteo actualizată anunță precipitații sub formă de lapoviță în Ajun și ninsoare pe 25 decembrie, încă de la primele ore ale dimineții și mai mult după prânz, însă vor fi 0° așa că șansele ca zăpada să se aștearnă sunt destul de mici, cel puțin pentru Capitală.

Va ninge, însă, mai mult în zona Olteniei, unde precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua și în a doua și în a treia zi de Crăciun, informează Știrile Pro TV.

Abia între Crăciun și Revelion vor mai scădea temperaturile. În toată țara, în medie, vor fi temperaturi între -3 și -5 grade Celsius. Vor reveni ninsorile, însă din 29 decembrie, în centrul țării și în jumătatea de nord, continuând și pe 30 decembrie, dar în acest interval vor fi și cele mai friguroase zile ale acestui final de an.

Spre exemplu, în Brașov, după prânz vor fi -4°C de Revelion nu va ninge, dar va fi frig și vor fi temperaturi cu minus.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Diana Buzoianu a fost prinsă pe picior greșit într-un studio TV. Ministra Mediului nu știe să răspundă la întrebarea simplă: la câte baraje se lucrează în prezent?
20:39
Diana Buzoianu a fost prinsă pe picior greșit într-un studio TV. Ministra Mediului nu știe să răspundă la întrebarea simplă: la câte baraje se lucrează în prezent?
Cadavrul unui bărbat, găsit în apropierea unui șantier din Spania. Se presupune că ar fi un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august
19:46
Cadavrul unui bărbat, găsit în apropierea unui șantier din Spania. Se presupune că ar fi un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august
SPORT Nicușor Dan a atacat la CCR legea care impune cluburilor cota de 40% sportivi români: ”Afectează dreptul la muncă”
19:18
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care impune cluburilor cota de 40% sportivi români: ”Afectează dreptul la muncă”
Când pot vecinii de la bloc să cheme Poliția, dacă folosești unele electrocasnice zgomotoase în locuință. Legea este clară, în asemenea cazuri
19:16
Când pot vecinii de la bloc să cheme Poliția, dacă folosești unele electrocasnice zgomotoase în locuință. Legea este clară, în asemenea cazuri
UPDATE Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren
18:00
Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren
SĂNĂTATE USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news
17:31
USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena”
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
EA e femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
O supernovă sugerează că planetele asemănătoare Pământului sunt frecvente în Univers

Cele mai noi