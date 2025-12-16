Fostul deputat Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul de fals revoluționar. Decizia nu este definitivă

Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat, marți, de Curtea de Apel București, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege. Curtea de Apel București, instanța care este în centrul scandalului din justiție, a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, pe motiv că fapta nu există. Decizia nu este însă definitivă.

În același dosar, a fost achitată și Cristina Valentina Cechi, membră în Comisia pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant.

Dosarul a fost trimis în instanță în decembrie 2021, iar în octombrie 2023 a fost schimbat judecătorul desemnat inițial, astfel încât noul complet a fost nevoit să reia judecata de la zero, inclusiv reaudierea martorilor.

Instanța a amânat de 19 ori pronunțarea unei decizii în acest caz, pe parcursul unui an și trei luni (septembrie 2024 – decembrie 2025), amintește Agerpres.

Potrivit DNA, angajați ai Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSPR), printre care și Adrian Sanda (la data faptei secretar de stat), cu încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, ar fi acordat, în cursul anului 2016, titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant” lui Cătălin Rădulescu, deși acesta nu îndeplinea una dintre condițiile prevăzute de lege, și anume pe aceea de a fi desfășurat activități revoluționare într-o localitate în care, în urma acțiunilor și confruntărilor cu forțele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până în data de 22 decembrie 1989, ora 12:10 – ora la care a fugit dictatorul Nicolae Ceaușescu.

Titlul se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 ca recunoștință pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni, august 1977.

Concret, membri comisiei ar fi admis cererea formulată de fostul deputat Cătălin Rădulescu și ar fi constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant doar pe baza a două declarații (din 2015 și 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revoluționară în orașele Timișoara și București în perioada 16 – 21 decembrie 1989.

„Declarațiile respective ar fi contrazise în mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la SSPR, din care ar rezulta că suspectul a desfășurat activitate revoluționară doar în orașul Pitești, începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului, nicidecum în orașele Timișoara și București”, spuneau procurorii.

Urmare a acestor demersuri, lui Cătălin Rădulescu i-a fost acordat, prin decret prezidențial, titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, cu consecința obținerii în mod necuvenit de către acesta a unei indemnizații de gratitudine în valoare de 2.020 lei/lunar începând cu data de 1 ianuarie 2015, în total 143.420 lei.