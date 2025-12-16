Orașul Safi din Maroc, aflat la 300 de km de capitala Rabat, se află sub ape. Presa locală transmite că țara trece prin cel mai grav dezastru natural petrecut în ultimii 10 ani.

Autoritățile locale au raporat 37 de oameni uciși, informează Al Jazeera.

Supraviețuitorii scoși de sub ape sunt tratați la spitalul Mohammed al V-lea din oraș. Școlile sunt blocate din cauza noroiului și molozului. Apele au măturat mașinile și tomberoanele pe mai multe străzi ale orașului Safi.

Căutările și operațiunile de salvare continuă. Directoratul general de Meteorologie a prognozat că mai multe regiuni ale țării s-ar putea înfrunta cu furtuni cu descărcări electrice pentru încă trei zile.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina cine sunt vinovații pentru care locuitorii orașului n-au fost pregătiți pentru acest dezastru de amploare.

Premierul Marocului Azis Akhannouch a declarat că „ploile torențiale și abundente pentru un interval scurt de timp au lovit districtul istoric Bab Chabaa din Safi, care este traversat de un râu, și care a cauzat moartea multor comercianți și lucrători”.

Safi este un loc cunoscut pentru obiecte de artă și meșteșug, în special pentru vasele de teracotă.

Maroc traversează prin cel de-al șaptelea an consecutiv de secetă severă. În ultimul an a devenit țara cu cele mai crescute temperaturi înregistrate din Africa de Nord.

Potrivit experților, schimbările climatice au făcut furtunile mai intense, rezultând astfel distrugeri mai mari și mai multe pierderi de vieți.

Pe insula indoneziană Sumatra s-au raportat 1.030 de decese în urma inundațiilor, iar furtunile torențiale au produs moartea a 200 de oameni în Malaezia și Thailanda.

Sursa Foto: Al Jazeera

