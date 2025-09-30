Când va fi condusă pe ultimul drum Ioana Popescu și cine se ocupă, de fapt, de înmormântare

Ioana Popescu, supranumită și „devoratoarea de fotbaliști”, a decedat la vârsta de 45 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. S-a întâmplat în noaptea de 20 spre 21 septembrie, la Spitalul „Sfântul Ioan” din Capitală. Cum nicio rudă nu a apărut, inițial, s-a spus că înmormântarea va fi făcută de către stat în așa-zisa „groapă comună”.

Însă jurnalista Mara Bănică a anunțat că se va ocupa ea de tot ceea ce trebuie și că Ioana Popescu va avea parte de o înmormântare creștinească. Trupul neînsuflețit al Ionei Popescu este depus azi, de la ora 11:00 la cimitirul Berceni 2 din București, iar înmormântarea va avea loc miercuri.

„Va avea tot ce este creștinește când se face o înmormântare. Transport, sicriu, colivă, colaci, prescuri. Tot ce se face „, a spus Mara Bănică într-o postare pe Facebook.

Aparent, Ioana Popescu mai avea o mătușă în România și câteva rude în SUA, însă nu s-a putut lua legătura cu acestea.

„Devoratoarea de fotbaliști”, așa cum a fost numită cu ceva timp în urmă, a lansat în anul 2022 o carte, denumită Don Juanii din showbiz. Ea spunea că vrea să împărtășească cu toată lumea experiențe trăite de ea în lumea monedenă.

”Este o poveste de dragoste interzisă dintre o fată rea de București și doi machedoni. (…) Ce se întamplă în cartea asta am adunat ca în toate cărțile mele și părți din viața mea, sau ale unor cunoștințe. Eu de la 18 ani lucrez în showbiz, avem mii de povești, informații, am băgat frânturi, am ales ce era mai interesant și am pus în aceste pagini”, a spus Ioana Popescu la Antena Stars, cu ceva vreme în urmă.

