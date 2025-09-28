Prima pagină » Actualitate » Se complică scenariul în cazul morții Ioanei Popescu. Fostul soț al jurnalistei, noi INFORMAȚII despre deces

Cristian Lisandru
28 sept. 2025, 11:22, Actualitate
Ies la iveală noi informații în cazul decesului fulgerător al Ioanei Popescu. Jurnalista avea doar 45 de ani, iar iubitul ei a mărturisit că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. În ultimă instanță, ar fi apelat la ajutorul medicilor și ar fi murit, în cele din urmă, pe patul de spital.

Totuși, potrivit CANCAN, Ion Lőrinczi – fostul soț al jurnalistei Ioana Popescu -, a contestat declarațiile făcute de partenerul Ioanei Popescu, spunând că adevărul este cu totul altul.

  • Ioana Popescu și Ion Lőrinczi – un jucător de fotbal american de naționalitate maghiară – și-au unit destinele în anul 2022, chiar în ziua de Dragobete.
  • Totuși, căsătoria nu a evoluat așa cum și-ar fi dorit ei.

După mai multe certuri, despărțiri și împăcări, bruneta a decis să pună punct relației.

Cei doi au divorțat la doi ani și jumătate distanță de la căsătorie.

„Ioana Popescu nu este și nici nu a fost la Spitalul Sfântul Ioan”

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit, pe nume Mihai. Acesta a făcut declarații exclusive pentru CANCAN despre moartea jurnalistei. Bărbatul a mărturisit că bruneta suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

  • În ultima perioadă, bruneta începuse să se simtă rău și ar fi decis să ceară ajutorul medicilor. Mihai a declarat că de atunci nu a mai știut nimic de ea, așa că a alertat autoritățile.
  • În cele din urmă, polițiștii l-au informat că Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025.

La scurt timp de la aceste declarații, fostul soț al jurnalistei a transmis public un mesaj în amintirea acesteia.

Mai mult decât atât, el a contestat afirmațiile lui Mihai, susținând că jurnalista Ioana Popescu nu a fost internară la Spitalul Sfântul Ioan.

„Cu adâncă durere în suflet, vă anunț că Ioana Popescu a plecat în Casa Domnului, pentru a se bucura de Fericirea Veșnică! Update: 27.09.2025 11:00 Ioana Popescu nu este și nici nu a fost la Spitalul Sfântul Ioan. Contrar informațiilor din presă. Unde este Ioana Popescu?”, a scris Ion Lőrinczi, pe Facebook.

