Când va începe raționalizarea combustibililor propusă de Uniunea Europeană? Ce se știe

Când va începe raționalizarea combustibililor propusă de Uniunea Europeană? Ce se știe
Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, a declarat că „toate opțiunile” sunt evaluate, scrie La Razon.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a solicitat statelor membre ale UE să adopte măsuri voluntare pentru conservarea kerosenului și a motorinei, având în vedere posibilitatea, pe scară largă recunoscută, ca conflictul din Orientul Mijlociu să continue pentru o perioadă extinsă. În acest sens, Uniunea Europeană a optat pentru creșterea numărului de persoane care practică telemunca acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 100 km/h, dar și promovarea transportului public.

De asemenea, el a subliniat alternarea accesului autovehiculelor private pe drumurile din orașele mari în funcție de zi, cu sisteme de rotație a numerelor de înmatriculare, creșterea gradului de utilizare a mașinilor în comun și adoptarea unor practici eficiente de conducere, evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, dar și valorificarea flexibilității în materie de materii prime petrochimice și abținerea de la adoptarea unor măsuri ce ar putea crește consumul de combustibil.

Totodată, Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, a subliniat că, având în vedere volatilitatea pieței generată de conflictul iranian și de închiderea Strâmtorii Ormuz, vor fi pregătite noi măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu petrol și produse petroliere legate de Uniunea Europeană. Chiar și așa, raționalizarea combustibililor rămâne o posibilitate printre aceste măsuri.

Jorgensen a confirmat acest lucru într-un interviu pentru Financial Times, afirmând că trebuie luate în considerare „toate opțiunile” în fața unui conflict fără sfârșit previzibil. Însă, un lucru este cert: „prețurile la energie vor fi mai mari pentru o lungă perioadă de timp”.

Pe de altă parte, Jorgensen a indicat că UE nu se confruntă în acum cu o penurie de aprovizionare, dar organizația a ales să anticipeze un scenariu potențial foarte negativ cauzat de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Retorica pe care o folosim și cuvintele pe care le folosim sunt acum mai serioase decât la începutul crizei. Fără îndoială, analiza noastră este că aceasta va fi o situație prelungită, iar țările trebuie să se asigure că au ceea ce au nevoie”, a spus vineri comisarul.

Cu toate că raționalizarea este încă o parte foarte incertă a planului și ar putea fi implementată doar dacă războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite se prelungește mult timp, realitatea din Europa este că „ne pregătim pentru cele mai grave scenarii. Este mai bine să fii pregătit decât să regreți”.

„Am analizat toate posibilitățile și este clar că, cu cât situația este mai gravă, cu atât va trebui să studiem mai mult și instrumentele legislative”, a subliniat el.

Jorgensen a mai transmis un alt mesaj. Comisarul a lăsat deschisă posibilitatea activării unor noi eliberări din rezervele strategice dacă situația se înrăutățește. Dacă este necesar, s-ar baza pe furnizori ca Statele Unite sau unul dintre partenerii din parteneriatul economic și politic.

Autorul recomandă:

Benzina, mai scumpă cu peste 50 de bani, motorina cu aproape 20 de bani, azi. Cât costă un litru de carburant în cele mai importante orașe

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe