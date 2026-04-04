Când va începe raționalizarea combustibililor propusă de Uniunea Europeană? Ce se știe

Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, a declarat că „toate opțiunile” sunt evaluate, scrie La Razon.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a solicitat statelor membre ale UE să adopte măsuri voluntare pentru conservarea kerosenului și a motorinei, având în vedere posibilitatea, pe scară largă recunoscută, ca conflictul din Orientul Mijlociu să continue pentru o perioadă extinsă. În acest sens, Uniunea Europeană a optat pentru creșterea numărului de persoane care practică telemunca acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 100 km/h, dar și promovarea transportului public.

De asemenea, el a subliniat alternarea accesului autovehiculelor private pe drumurile din orașele mari în funcție de zi, cu sisteme de rotație a numerelor de înmatriculare, creșterea gradului de utilizare a mașinilor în comun și adoptarea unor practici eficiente de conducere, evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, dar și valorificarea flexibilității în materie de materii prime petrochimice și abținerea de la adoptarea unor măsuri ce ar putea crește consumul de combustibil.

Totodată, Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, a subliniat că, având în vedere volatilitatea pieței generată de conflictul iranian și de închiderea Strâmtorii Ormuz, vor fi pregătite noi măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu petrol și produse petroliere legate de Uniunea Europeană. Chiar și așa, raționalizarea combustibililor rămâne o posibilitate printre aceste măsuri.

Jorgensen a confirmat acest lucru într-un interviu pentru Financial Times, afirmând că trebuie luate în considerare „toate opțiunile” în fața unui conflict fără sfârșit previzibil. Însă, un lucru este cert: „prețurile la energie vor fi mai mari pentru o lungă perioadă de timp”.

Pe de altă parte, Jorgensen a indicat că UE nu se confruntă în acum cu o penurie de aprovizionare, dar organizația a ales să anticipeze un scenariu potențial foarte negativ cauzat de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Retorica pe care o folosim și cuvintele pe care le folosim sunt acum mai serioase decât la începutul crizei. Fără îndoială, analiza noastră este că aceasta va fi o situație prelungită, iar țările trebuie să se asigure că au ceea ce au nevoie”, a spus vineri comisarul.

Cu toate că raționalizarea este încă o parte foarte incertă a planului și ar putea fi implementată doar dacă războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite se prelungește mult timp, realitatea din Europa este că „ne pregătim pentru cele mai grave scenarii. Este mai bine să fii pregătit decât să regreți”.

„Am analizat toate posibilitățile și este clar că, cu cât situația este mai gravă, cu atât va trebui să studiem mai mult și instrumentele legislative”, a subliniat el.

Jorgensen a mai transmis un alt mesaj. Comisarul a lăsat deschisă posibilitatea activării unor noi eliberări din rezervele strategice dacă situația se înrăutățește. Dacă este necesar, s-ar baza pe furnizori ca Statele Unite sau unul dintre partenerii din parteneriatul economic și politic.

Benzina, mai scumpă cu peste 50 de bani, motorina cu aproape 20 de bani, azi. Cât costă un litru de carburant în cele mai importante orașe