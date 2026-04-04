Cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident. Trucul mai puțin cunoscut de șoferi

Te-ai întrebat vreodată cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident? Există situații în care un astfel de gest poate provoca un incident nedorit. Deschiderea ușii mașinii poate părea un act inofensiv, dar se poate solda cu un accident și o amendă. De aceea, este important să ai o atenție deosebită la acest gest. Vezi mai jos, în articol, informațiile.

Deschiderea ușii mașinii după ce aceasta a fost parcată reprezintă un act care poate părea, de obicei, inofensiv. Totuși, nu este lipsit de incidente. O secundă este suficientă pentru a se produce un accident. Atunci când deschizi portiera mașinii, fără să te asiguri, există posibilitatea, într-o fracțiune de secundă, să apară o altă mașină, un scuter, o motocicletă sau o bicicletă. Coliziunea este aproape inevitabilă. Și, totuși, cine este de vină?

Cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident / foto: Shutterstock

În Spania, de pildă, răspunsul întrebării se găsete în Articoul 114 din Regulamentul general de circulație. Acesta prevede că „este interzisă deschiderea ușilor vehiculului sau ieșirea din vehicul fără a vă asigura mai întâi că acest lucru nu reprezintă un pericol sau o obstrucționare pentru ceilalți participanți la trafic”. Această afirmație face diferența, deoarece clarifică faptul că persoana care deschide ușa își asumă responsabilitatea directă pentru ceea ce se întâmplă, arată Marca.com.

Cine este de vină în acest caz?

În practică, aceasta înseamnă că, dacă un biciclist, motociclist sau o persoană care se deplasează pe trotinetă se ciocnește de o ușă care se deschide brusc, vina cade aproape întotdeauna asupra persoanei care a deschis-o. Este responsabilitatea persoanei care deschide ușa să verifice împrejurimile, la fel cum face și atunci când schimbă banda în timp ce conduce. Și acest lucru este valabil chiar dacă un copil deschide ușa, deoarece șoferul rămâne responsabil (trebuie să fie responsabil pentru acțiunile copiilor) și, în orice caz, poate oricând activa sistemul de siguranță pentru copii pentru a-i împiedica pe aceștia să deschidă ușile din interior.

Pe de altă parte, există un truc pe care l-ai putea lua în considerare, pentru a nu deschide brusc portiera mașinii. În unele țări din nordul Europei, de exemplu, șoferii sunt învățați să deschidă portiera cu cealaltă mână. Această simplă schimbare a mâinii îi obligă să-și rotească corpul și mai mult. Astfel, portiera se va deschide mai puțin, fără să existe riscul unei coliziuni.

Tehnologia începe, de asemenea, să joace un rol important. Unele mașini încorporează sisteme care detectează vehiculele sau bicicliștii care se apropie din spate și blochează deschiderea ușii, mai scrie sursa citată.

