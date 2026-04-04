Prima pagină » Știri politice » George Simion critică lipsa rezultatelor în infrastructură și propune soluții pentru autostrăzi

Președintele AUR, George Simion, a declarat, sâmbătă, că la 7 ani de la primul kilometru de autostradă construit la Suceava, „promisiunile au rămas doar vorbe, iar multe zone ale țării sunt încă lăsate în urmă”. Simion face un apel la unitate și spune că „România are nevoie de fapte, nu de promisiuni”.

„Dragi prieteni, în 2019 se făcea la Suceava primul metru de autostradă. Suntem la 7 ani după, Suceava în continuare nu are autostrăzi. Foarte multă lume din Moldova și din alte regiuni ale țării nu are ocazia de a beneficia de dezvoltare, de prosperitate, de conexiuni. Și acolo unde există infrastructură, există doar pentru a permite românilor să plece peste hotare”, a declarat George Simion, într-un clip video postat pe Facebook.

Liderul AUR vorbește despre începutul implicării sale politice, precizând că a intrat în politică pentru a face schimbări.

„În 2019, când pornea acest proiect, „România are nevoie de autostrăzi”, porneam și eu drumul spre politică. Nimeni nu îmi dădea nicio șansă. Astăzi conduc primul partid al țării. Dacă alegerile erau corecte în România, dacă aveam o societate democratică, reușeam să facem niște schimbări. Cât de mari, nu știu, nu știe nimeni. Cu siguranță, sufletul nostru și motivul pentru care eu am intrat în această cocină, numită politică, au fost și sunt acolo unde trebuie. Trece viața pe lângă noi”, a precizat el.

„România are viitor”

Simion face un apel la unitate și la o schimbare de direcție, precizând că partidul pe care îl conduce este una din soluțiile de deblocare a țării.

„Hai să mergem mai repede acolo unde ne-am dori. Toți care vor ca România să fie pe roate și pe o direcție bună și toți care poate sunt deranjați de argumentele noastre că avem o țară bogată și nu este exploatată cum trebuie să aibă asta în minte. Noi nu suntem răul țării noastre, noi suntem una din soluțiile de deblocare. Altfel asta ne așteaptă pe noi toți. România are viitor”, a adăugat liderul AUR.

