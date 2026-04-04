Ministrul Mediului Diana Buzoianu transmite sâmbătă că va cere Romsilva ca tot personalul silvic să fie dotat cu cu bodycam-uri, după ce alți doi pădurari au fost bătuți de hoții de lemne. Ministrul acuză că şefii Romsilva au găst bani pentru hoteluri și sporuri de pensionare, dar nu şi pentru bodycam-uri.

„Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresaţi de hoţii de lemne şi au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbeşte de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizaţi în propria instituţie. Sunt lăsaţi singuri. Deşi ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalităţi”, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Ministrul Mediului acuză că, „în ultimii mulţi ani de zile conducerea Romsilva a ales să facă «,investiţii» în hoteluri sau să dea sporuri de pensionare pentru cine trebuie, în valoare de sute de milioane, în loc să ia odată bodycam-uri pentru tot personalul silvic, să ştie toţi că sunt mai în siguranţă (investiție care nu știu dacă ar fi fost mai mult de câteva milioane cu tot cu servere)”.

Oficialul lansează şi acuzaţii la adresa sindicaliştilor, care pentru acest subiect nu şi-au folosit puterea în negocieri.

„Sutele de pădurari de bună credinţă puşi în pericol anual pentru că sunt minoritatea care îşi face treaba nu a reprezentat un subiect. Ei bine, pentru mine este un subiect. Pentru că eu cred că Romsilva se poate face bine doar cu oamenii care vor să oprească mafia lemnului, pădurari care trebuie să fie cu adevărat protejaţi”, a subliniat ministrul.

„Miercuri o să chem conducerea Romsilva”

Buzoianu a mai anunțat că miercuri va chema conducerea Romsilva, căreia îi va transmite că „pentru Ministerul Mediului, este esențial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”.

AUTORUL RECOMANDĂ: