Prima pagină » Actualitate » Au fost descoperite trei proteine care ajută organismul să determine ce alimente sunt sigure și care nu. Pot fi utile pentru persoanele cu alergii

Au fost descoperite trei proteine care ajută organismul să determine ce alimente sunt sigure și care nu. Pot fi utile pentru persoanele cu alergii

Galerie Foto 3
Ce alimente ar trebui să consumi, dacă lucrezi în tură de noapte, potrivit unui studiu

Un studiu realizat de oameni de știință de la Universitatea Stanford (Statele Unite) a identificat noi fragmente de proteine ​​alimentare care semnalează celulelor imune intestinale când să tolereze anumite alimente.

Aceste descoperiri reprezintă un progres major în înțelegerea toleranței alimentare și ar putea fi utile pentru viitoarele imunoterapii la persoanele cu alergii alimentare, potrivit larazon.es.

FOTO – Caracter ilustrativ

Cercetătorii – printre care dr. Jamie Blum, care a condus cercetarea la Stanford și s-a alăturat recent Institutului Salk, dar și dr. Elizabeth Sattely, profesor asociat la Stanford – au descoperit trei dintre aceste segmente de proteine, numite epitopi: unul din soia, unul din porumb și unul din grâu.

Aceștia interacționează cu celule imune specializate numite celule T reglatoare pentru a determina toleranța sau respingerea, potrivit larazon.es.

„Ca persoană interesată de știința fundamentală, consider valoros să înțeleg procesul imunitar normal alături de patologie. Înțelegerea modului în care sistemul imunitar poate percepe o proteină ca fiind sigură ar putea duce la noi terapii pentru a promova toleranța la persoanele cu alergii”, explică dr. Jamie Blum, care și-a finalizat cercetarea la Stanford înainte de a se alătura Institutului Salk ca profesor asociat în cadrul Centrului NOMIS pentru Imunobiologie și Patogeneză Microbiană.

Câte persoane suferă de alergii alimentare

6% dintre copiii mici și 3% până la 4% dintre adulți suferă de alergii alimentare, iar în acest context oamenii de știință au lucrat pentru a descoperi exact ce declanșează aceste reacții alergice la alimente care, în teorie, ar trebui să fie sigure.

Până acum, cercetările acestora au dezvăluit proteine ​​specifice prezente în alergenii majori, precum arahidele și ouăle, care declanșează reacții imune adverse.

Aceste proteine ​​sunt recunoscute de anticorpi, care, la rândul lor, activează două dintre celulele inflamatorii cu acțiune rapidă ale sistemului imunitar: mastocitele și bazofilele.

În prezent, există cunoștințe solide despre implicarea celulelor T reglatoare în toleranță, cercetările anterioare relevând rolul general antiinflamator și imunosupresor pe care îl joacă celulele T reglatoare în toleranță. Însă, deocamdată, nu se știe ce proteine ​​declanșează această lipsă de răspuns.

„Dieta este cea mai intimă interacțiune a noastră cu mediul nostru. Recunoașterea corectă a alimentelor ca fiind sigure creează un mediu antiinflamator care promovează absorbția nutrienților și previne alergiile. Cercetarea noastră contribuie la înțelegerea științifică a principalilor alergeni alimentari și ne ghidează către viitoare intervenții terapeutice care ar putea modifica stările alergice și autoimune”, subliniază Blum.

În viitorul apropiat, cercetătorii speră să vadă metodologia lor aplicată la cartografierea proteinelor adaptate la oameni. Reactivul pe care l-au dezvoltat pentru a urmări aceste proteine ​​este deja disponibil și altora, așa că sunt încrezători că vor obține în curând noi perspective asupra toleranței orale mediate de celulele T reglatoare.

Autorul mai recomandă:

Un medic împărtășește 3 obiceiuri simple și sănătoase pentru longevitate ale norvegienilor, renumiți pentru traiul îndelungat

Cele 7 trepte ale postului ortodox. Ce înseamnă post aspru şi post uscat și cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mânăstiri

Regula somnului 7:1 ar putea prelungi viața cu până la patru ani, conform unui studiu care a monitorizat 47 de milioane de nopți dormite

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe