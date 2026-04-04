Șofer turc de TIR, prins în Mehedinți cu o cantitate mare de droguri de mare risc asupra sa. Despre ce captură este vorba și unde le ascundea

FOTO - Poliția Română / DIICOT

Un șofer turc de TIR a fost prins, sâmbătă, cu o cantitate impresionantă de droguri asupra sa, la un control în județul Mehedinți, informează Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), prin intermediul unui comunicat.

Marfa interzisă era mpărțită în 33 de pungi și a fost găsită în interiorul capului tractor, depozitată în două genți.

„La data de 4 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus reținerea unui inculpat, cetățean turc, în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic international și intern de droguri de mare risc. Măsura a fost luată după ce, în ziua de 03.04.2026, inculpatul, conducător auto al unui ansamblu rutier de transport marfă, a fost prins în flagrant în timp ce transporta cantitatea de aproximativ 30 kilograme cocaină, drog de mare risc”, se arată în comunicatul DIICOT.

Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți.

Acțiunea a fost realizată în cooperare cu autorități judiciare din Uniunea Europeană (UE) și cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, al polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Orșova, precum și cel al jandarmilor Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.

DIICOT precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

