Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă"

Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă”

Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă”
Galerie Foto 4

Basarab Panduru nu e de acord cu anunțul celor de la Comisia Tehnică a FRF în privința posibililor selecționeri ai tricolorilor.

Pe prima listă sunt Gică Hagi și Edi Iordănescu și pe a doua se află cinci nume: Daniel Pancu (CFR Cluj), Mirel Rădoi (FCSB), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic), Cosmin Olăroiu (naționala Emiratelor Arabe Unite) și Adrian Mutu (liber de contract).

Dar, Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu sunt trecuți ca să fie la număr, crede Basarab Panduru. Pe 8 aprilie propunerile vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF, care va decide prin vot cine va fi selecționer.

Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă”

„Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă, nu? Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni, nu l-am mai pus. Nu-i mai ușor să nu-i treci? A, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat.

Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu, 5 milioane, 4 milioane!» Când are echipă îl punem pe listă. O facem ca să ne aflăm în treabă, să ne batem joc. Nu are niciun rost să-l treci pe Olăroiu sau pe Răzvan Lucescu pe a doua listă, nici pe a patra listă. Ce-i asta? Îi treci acolo ca să fie trecuți?”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Mircea Lucescu nu mai este selecționerul tricolorilor, după problemele de sănătate care au făcut să fie internat de urgență.

„Mandatul pentru începerea negocierilor trebuie obținut în urma ședinței Comitetului Executiv. Propunerea a fost făcută, noi suntem doar un for consultativ, nu suntem for decizional. Ce am avut de făcut s-a încheiat, am propus numele celor care ar putea fi selecționerul României. Numirea va fi făcută după ce se vor încheia negocierile cu domnul președinte. Procedura este mandatarea președintelui de către Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu Gică Hagi, iar după aceea va fi prezentat”, a spus directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Recomandarea video

Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe