Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă”

Basarab Panduru nu e de acord cu anunțul celor de la Comisia Tehnică a FRF în privința posibililor selecționeri ai tricolorilor.

Pe prima listă sunt Gică Hagi și Edi Iordănescu și pe a doua se află cinci nume: Daniel Pancu (CFR Cluj), Mirel Rădoi (FCSB), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic), Cosmin Olăroiu (naționala Emiratelor Arabe Unite) și Adrian Mutu (liber de contract).

Dar, Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu sunt trecuți ca să fie la număr, crede Basarab Panduru. Pe 8 aprilie propunerile vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF, care va decide prin vot cine va fi selecționer.

„Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă, nu? Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni, nu l-am mai pus. Nu-i mai ușor să nu-i treci? A, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat.

Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu, 5 milioane, 4 milioane!» Când are echipă îl punem pe listă. O facem ca să ne aflăm în treabă, să ne batem joc. Nu are niciun rost să-l treci pe Olăroiu sau pe Răzvan Lucescu pe a doua listă, nici pe a patra listă. Ce-i asta? Îi treci acolo ca să fie trecuți?”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Mircea Lucescu nu mai este selecționerul tricolorilor, după problemele de sănătate care au făcut să fie internat de urgență.

„Mandatul pentru începerea negocierilor trebuie obținut în urma ședinței Comitetului Executiv. Propunerea a fost făcută, noi suntem doar un for consultativ, nu suntem for decizional. Ce am avut de făcut s-a încheiat, am propus numele celor care ar putea fi selecționerul României. Numirea va fi făcută după ce se vor încheia negocierile cu domnul președinte. Procedura este mandatarea președintelui de către Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu Gică Hagi, iar după aceea va fi prezentat”, a spus directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.