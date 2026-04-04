Franța plănuiește să își consolideze arsenalul său militar și vizează o creștere de până la 400% a stocurilor de drone și rachete până în anul 2030, scrie POLITICO. Obiectivul principal al acestei inițiative este adaptarea la o „economie de război” și refacerea rezervelor de muniție, un proces care rezultă din lecțiile învățate din conflictele actuale din Ucraina și Iran.

Actualele conflicte din Ucraina și Orientul Mijlociu au scos la iveală cât de rapid sunt consumate munițiile în războiul de mare intensitate. „Nevoia urgentă este, desigur, de muniții”, a declarat recent ministrul francez al apărării, Sébastien Lecornu, parlamentarilor, pe fondul temerilor mai largi ale Europei privind un potențial conflict cu Rusia până la sfârșitul deceniului.

Pe 8 aprilie, guvernul francez va prezenta legea care prevede alocarea a 8,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea de drone și rachete până în 2030. Acest proiect are un cadru financiar multianual care stabilește obiectivele pentru achiziționarea și dezvoltarea de noi arme.

Conflictele din Ucraina și Iran arată cum se vor purta războaiele viitorului

Încă de la invazia Rusiei în Urcaina în anul 2022, majoritatea țărilor europene s-au grăbit să își dezvolte capabilitățile de apărare și au cheltuit miliarde de euro pe armament. Tendința s-a accelerat mai mult odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, care a a generat o temere cu privire la retragerea SUA din NATO.

Legea franceză privind planificarea militară prevede cheltuieli de 63,3 miliarde de euro pentru apărare în 2027, 68,3 miliarde de euro în 2028, 72,8 miliarde de euro în 2029 și 76,3 miliarde de euro în 2030. După ce noul proiectul de lege va fi adoptat de parlament, sumele vor trebui aprobate anual de către parlamentari prin intermediul unor legi bugetare.

Prin noua alocare bugetară, Franța vrea să își mărească stocurile de muniții de rezervă, cum ar fi dronele kamikaze, cu 400%, bombele ghidate AASM Hammer, fabricate de Safran, cu 240% și rachetele Aster și Mica, fabricate de MBDA, cu 30%.

