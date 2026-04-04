Florin Manole: „Nu există două dosare de pensie indetice în sistemul românesc și nicăieri altundeva în lume”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Manole, Ministrul Muncii, a vorbit despre faptul că nu există două dosare de pensie identice în sistemul românesc și nici altundeva în lume. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Manole: „Dacă lucrezi de la 18 ani. Adică ai terminat doar liceul. Da? Să zicem, la 65 de ani te pensionezi și ai 30 de ani de muncă. Nu vi se pare că sunt niște lipsuri? Că n-ai lucrat în fiecare zi, în sensul că poate ai fost șomer, poate ai avut probleme între a-ți găsi un loc de muncă.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Manole a vorbit despre faptul că nu există două dosare de pensie identice în sistemul românesc și nici altundeva în lume. Acesta explică faptul că fiecare parcrus în carieră este unic pentru fiecare individ. Ministrul subliniază că la Casa de Pensii, sistemul digital este într-o continuă dezvoltare. Tocmai pentru că dosarele sunt irepetabile.

„Sub 2.000 lei, nu știu să vă zic. Vedeți, cuvântul acesta vulnerabil… Mama mea a lucrat și ea în anii 90. Când salariile erau mici, așa cum știm cu toții, când cotizațiile erau mici. Pensiile din păcate sunt mici. Pensionarii cu pensii mici, nu sunt pensionari care au muncit mai puțin, sau au muncit mai prost, poate au avut meserii mai modeste. Poate… Nu există două, două, nu mai multe. Două dosare de pensie identice în sistemul românesc și nicăieri altundeva în lume. Pentru că nu există doi oameni care și-au luat concediile în aceeași perioadă, care au făcut ore suplimentare în mod egal, care au același număr de copii, care au avut o perioadă de șomaj mai lungă sau mai mică. Traseul profesional al fiecărui om este absolut unic. Și asta poate să aducă, da, diferențe mari. Nu toți oamenii au avut viața profesională de la un capăt la altul. Dacă lucrezi de la 18 ani. Adică ai terminat doar liceul. Da? Să zicem, la 65 de ani te pensionezi și ai 30 de ani de muncă. Nu vi se pare că sunt niște lipsuri? Că n-ai lucrat în fiecare zi, în sensul că poate ai fost șomer, poate ai avut probleme între a-ți găsi un loc de muncă. Vă zic din experiența sistemului digital de la Casa de Pensii. Care se dezvoltă în permanență… Noi module, tocmai pentru că dosarele sunt irepetabile.”, a declarat Ministrul.

