Andrei Vereștiuc este invitatul episodului 96 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Ce mașini are în garaj și cum vede evoluția conținutului auto

Luni, 6 aprilie, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, cu Andrei Vereștiuc în rol de invitat. Andrei este creator de conținut cunoscut pentru materialele sale despre mașini, proiecte auto și experiențe personale din universul pasionaților de automobile.

Andrei Vereștiuc și-a construit în ultimii ani o comunitate puternică în online. Canalul său de YouTube a trecut de 306.000 de abonați, iar pe Instagram strânge aproape 58.000 de urmăritori, semn că publicul îl urmărește constant atât pentru clipurile sale cu mașini, cât și pentru stilul direct, personal și lipsit de artificii.

Un episod despre mașini, alegeri și planuri

Discuția anunțată de ProMotor va pune accent pe planurile lui Andrei pentru 2026, pe mașinile pe care le-a condus recent, pe ce mai păstrează în garaj și pe proiectele pe care le dezvoltă în această perioadă. În același timp, episodul va merge și într-o zonă mai personală, pentru că invitatul va vorbi și despre clipurile care i-au rămas cel mai aproape de suflet, acele producții care i-au definit parcursul și relația cu publicul.

Tema se potrivește foarte bine cu profilul lui Andrei Vereștiuc. În ultimele luni, creatorul a publicat materiale despre BMW M4 și Golf 4 și chiar despre zona de închirieri auto, semn că interesul său trece de la simple prezentări la povești despre posesie, costuri, proiecte și experiențe reale de utilizare. Tocmai această combinație dintre entertainment și conținut auto aplicat l-a făcut relevant într-un peisaj online tot mai aglomerat.

ProMotor continuă seria invitaților din zona auto online

Noul episod din „Podcast cu Prioritate” vine într-un moment în care creatorii independenți de conținut auto câștigă tot mai mult teren și influență. Prezența lui Andrei Vereștiuc în studio aduce exact acest unghi: cum se vede industria auto prin ochii unui om care trăiește zilnic printre mașini, camere de filmat și reacțiile unei comunități active.

Episodul este susținut de Vlad Cazino, eMAG, Sanador și Bilbor. Pentru publicul ProMotor, întâlnirea promite o conversație relaxată, dar consistentă, despre mașini, proiecte și direcția în care merge conținutul auto în 2026.

„Podcast cu Prioritate” #96 poate fi urmărit începând de luni, 6 aprili, pe YouTube ProMotor România.