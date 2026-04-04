Andrei Vereștiuc este invitatul episodului 96 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Ce mașini are în garaj și cum vede evoluția conținutului auto

Luni, 6 aprilie, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, cu Andrei Vereștiuc în rol de invitat. Andrei este creator de conținut cunoscut pentru materialele sale despre mașini, proiecte auto și experiențe personale din universul pasionaților de automobile.

Andrei Vereștiuc și-a construit în ultimii ani o comunitate puternică în online. Canalul său de YouTube a trecut de 306.000 de abonați, iar pe Instagram strânge aproape 58.000 de urmăritori, semn că publicul îl urmărește constant atât pentru clipurile sale cu mașini, cât și pentru stilul direct, personal și lipsit de artificii.

Un episod despre mașini, alegeri și planuri

Discuția anunțată de ProMotor va pune accent pe planurile lui Andrei pentru 2026, pe mașinile pe care le-a condus recent, pe ce mai păstrează în garaj și pe proiectele pe care le dezvoltă în această perioadă. În același timp, episodul va merge și într-o zonă mai personală, pentru că invitatul va vorbi și despre clipurile care i-au rămas cel mai aproape de suflet, acele producții care i-au definit parcursul și relația cu publicul.

Tema se potrivește foarte bine cu profilul lui Andrei Vereștiuc. În ultimele luni, creatorul a publicat materiale despre BMW M4 și Golf 4 și chiar despre zona de închirieri auto, semn că interesul său trece de la simple prezentări la povești despre posesie, costuri, proiecte și experiențe reale de utilizare. Tocmai această combinație dintre entertainment și conținut auto aplicat l-a făcut relevant într-un peisaj online tot mai aglomerat.

ProMotor continuă seria invitaților din zona auto online

Noul episod din „Podcast cu Prioritate” vine într-un moment în care creatorii independenți de conținut auto câștigă tot mai mult teren și influență. Prezența lui Andrei Vereștiuc în studio aduce exact acest unghi: cum se vede industria auto prin ochii unui om care trăiește zilnic printre mașini, camere de filmat și reacțiile unei comunități active.

Episodul este susținut de Vlad Cazino, eMAG, Sanador și Bilbor. Pentru publicul ProMotor, întâlnirea promite o conversație relaxată, dar consistentă, despre mașini, proiecte și direcția în care merge conținutul auto în 2026.

„Podcast cu Prioritate” #96 poate fi urmărit începând de luni, 6 aprili, pe YouTube ProMotor România.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
09:30
Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
09:00
Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
08:30
Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
08:00
Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
07:30
Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Alegătorii lui Nicușor vor ca acesta să se ducă cu mascații să ia din casă toți PSD-iștii. Nu mai este eroul lor”
07:00
Crin Antonescu: „Alegătorii lui Nicușor vor ca acesta să se ducă cu mascații să ia din casă toți PSD-iștii. Nu mai este eroul lor”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

Cele mai noi

Trimite acest link pe