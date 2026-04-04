Prima pagină » Știri externe » Donald Trump cere Congresului un buget pentru renovarea Casei Albe mai mare cu 866% față de cel de anul trecut

Donald Trump cere Congresului un buget pentru renovarea Casei Albe mai mare cu 866% față de cel de anul trecut

Donald Trump cere Congresului un buget pentru renovarea Casei Albe mai mare cu 866% față de cel de anul trecut
Donald Trump are ambiții mari și a cerut Congresului SUA sume exorbitante de bani pentru a-și finaliza planurile. Pe lângă cele 1,5 trilioane de dolari solicitate pentru Pentagon, președintele american vrea un buget de peste 377 de milioane de dolari pentru renovarea reședinței executive a Casei Albe, scrie POLITICO.

Potrivit documentului bugetar al SUA, care propune reducerea mai multor programe pentru a crește finanțarea Pentagonului la 1,5 trilioane de dolari pentru apărare, administrația Trump estimează cheltuieli de 377 de milioane de dolari în anul fiscal 2026 pentru repararea și renovarea reședinței executive de la Casa Albă. Această sumă reprezintă o creștere uriașă de 866,6% față de cele 39 de milioane cerute în anul 2025.

Un purtător de cuvânt al Biroului de Management și Buget a precizat pentru POLITICO că această sumă nu include doar renovarea Casei Albe, ci și costurile de securitate. Deși proiectul de buget nu spune cu exactitate la ce vor fi folosiți banii, Donald Trump și-a exprimat de mai multe ori preocuparea pentru repararea reședinței prezidențiale.

Pe lângă banii contribuabililor, Trump extinde Casa Albă și cu bani din donații

Trump a ordonat din octombrie anul trecut demolarea completă a Aripii de Est pentru a construi o sală de bal de aproximativ 8.200 de metri pătrați, menită să găzduiască până la 1.000 de persoane pentru dineuri de stat și recepții oficiale. Pe lângă aceasta, în spațiul public au apărut informații conform cărora sub această sală de bal se construiește un complex militar masiv, care va servi drept centru de operațiuni. Până în prezent, administrația Trump a precizat că s-au strâns aproximativ 350 de milioane de dolari doar din donații.

