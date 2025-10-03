Capitala are de vineri un nou prefect. Cine este USR-istul Andrei Nistor

Bucureștiul are, începând de vineri, un nou prefect. USR-istul Andrei Nistor a fost desemnat să ocupe funcția și a depus jurământul.

Instituția Prefectului Municipiului București a anunțat printr-un comunicat de presă, numirea lui Andrei Nistor în fruntea instituției. Noul prefect al Capitalei a depus, vineri, jurământul.

„Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de prefect al municipiului București de către domnul Andrei Nistor.

Domnul Andrei Nistor exercită, în condițiile legii, funcția de prefect, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 814 din 02.10.2025”, a transmis Instituția Prefectului Municipiului București.

Cine este Andrei Nistor, noul prefect al Capitalei

Noul prefect al capitalei, desemnat de USR, este un antreprenor care a încercat afaceri în diverse domenii de activitate. De la motociclete și până la prăjituri, a trecut la politică, în calitate de candidat la Primăria Popești Leordeni-Ilfov. A obținut un mandat de consilier.

Andrei Nistor a înființat filiala USR din Ilfov, în urmă cu 9 ani și spune despre sine, într-un clip din campania electorală la locale, că a deschis prima afacere la vârsta de 19 ani, cu motociclete.

Ulterior, a deschis 4 cofetării în București, a colaborat cu firme de marketing din SUA, pentru că este și pasionat de programare, apoi a lăsat tot pentru politică.

Acesta îl înlocuiește de Mihai Toader (PSD).