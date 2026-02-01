Captură în Portul Constanța. Mașini furate în Europa, introduse în România dezmembrate, ca piese de schimb

Polițiștii de frontieră din Portul Constanța au descoperit șase autoturisme aflate în atenția autorităților europene, în perioada 26-28 ianuarie, în urma unor acțiuni desfășurate la nivel național. Valoarea totală a „pieselor” este estimată la aproximativ 2 milioane de lei. Trei dintre mașini fuseseră dezmembrate intenționat pentru a masca proveniența ilegală și a fi introduse în România ca „piese auto uzate”.

Potrivit comunicatului Poliției de Frontieră, „în perioada 26–28 ianuarie, în Portul Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofițeri Frontex, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate”. În urma analizei de risc, a fost verificată o semiremorcă înmatriculată în Polonia, care transporta „trei caroserii auto, fără motoare și alte componente esențiale, declarate în documente ca piese auto uzate”.

Verificările au arătat că „seriile de șasiu înscrise nu erau autentice”. Extinzând controalele, polițiștii au identificat o a doua semiremorcă în care se aflau motoarele și cutiile de viteze aferente. Astfel, au fost stabilite seriile reale de șasiu, rezultând că „două autoturisme figurau ca fiind furate din Germania, iar cel de-al treilea din Suedia”.

Întregul ansamblu, caroserii și piese, evaluat la aproximativ 320.000 de euro (1,6 milioane de lei), a fost indisponibilizat, fiind deschis dosar penal pentru „tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals”.

Recomandarea autorului: Mașini de LUX, furate din Spania, descoperite în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră fac cercetări