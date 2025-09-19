Mașini de LUX, furate din Spania, descoperite în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră fac cercetări

Poliţiştii de frontieră au descoperit în Portul Constanța două autoturisme, în valoare de un milion de lei, care fuseseră furate din Spania. Autoturismele de lux au fost găsite, în urma unui control la o autoutilitară, aflată în posesia unui cetăţean belarus.

Potrivit polițiștilor de frontieră, cele două autoturisme de lux urmau să fie exportate în Turcia pe o navă.

”Cu această ocazie, modul de pansonare a seriilor de şasiu, precum şi modul de imprimare a certificatelor de înmatriculare au ridicat suspiciuni poliţiştilor de frontieră, motiv pentru care au fost efectuate interogări în bazele de date.

Astfel, s-a confirmat că cele două autoturisme figurau ca fiind furate din Spania. Autoturismele urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare)”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Autoturismele, evaluate la aproximativ 200.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire.

Foto: Facebook/Envato