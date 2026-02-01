Cât costă o zi de schi în Poiana Brașov. Cum poți reduce cheltuielile și evita pierderea de timp în trafic

O zi de schi în Poiana Brașov poate crea mai multe probleme decât bucurii dacă nu ști să te organizezi. Mai ales în week-end este recomandat să evitați transportul cu mașina. Trenul și transportul în coomun sunt opțiunea cea mai ieftină și confortabilă. Evitați pierderea de timp și problemele legate de parcare.

Pentru un sejur de buget, una dintre cele mai ieftine variante rămâne trenul. Este loc suficient pentru echipament, eviţi aglomeraţia, iar din Gara Braşov există autobuz direct spre pârtie. Linia 100 face legătura, iar o călătorie costă cinci lei. Cei care aleg totuşi maşina pot parca în Poiana Mică, unde o oră costă 2 lei şi 50 de bani. Cu dovada tichetului de parcare, transportul cu autobuzul până la pârtie este gratuit.

Marea cheltuială, skipass-ul

Odată ajunşi la munte, urmează cea mai mare cheltuială: transportul pe cablu. Un skipass de o zi ajunge la 240 de lei pentru adulţi şi 140 de lei pentru copii.

Există însă şi alte alternative. Turiştii pot alege cartelele cu puncte, dacă nu schiază non-stop. Puţini ştiu însă un detaliu care poate face diferenţa la finalul zilei.

O urcare cu telegondola consumă șase puncte de pe cartela de schi. Ceea ce puțini știu, însă, este faptul că, dacă mai am un singur punct pe această cartelă, pot face ultima urcare din zi cu acest punct.

Indiferent de cum ajungem la munte, unde parcăm şi ce opţiuni de transport pe cablu alegem, amintirile cu prietenii sau familia pe pârtia de schi sunt de nepreţuit, publică Observator.

