Profesor din Argeș, reținut într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani. Ce i-a făcut minorei

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, profesor la școala din localitatea Dărmănești, județul Argeș, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal de agresiune sexuală asupra unui minor, a anunțat Poliția.

„La data de 30 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Stâlpeni, au fost sesizați de către o femeie din comuna Dârmănești cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o unitate de învățământ din aceeași localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală. Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul școlii gimnaziale din comuna Dârmănești, un cadru didactic de 64 de ani, ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji și buze”, a transmis IPJ Argeș.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Sâmbătă, în urma verificărilor efectuate de catre polițiști, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Mai multe incidente grave în școlile din Argeș

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat că, la începutul săptămânii următoare, îi va convoca de urgență pe reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș, dar și ai autorităților, în urma unei serii de incidente grave petrecute în școlile din județ.

„Am decis să convoc de urgență, pentru luni, 2 februarie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unitățile școlare și pentru a stabili măsuri clare care să garanteze siguranța în școli și în imediata lor vecinătate”, a scris Ioana Făcăleață, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Primul incident amintit de Făcăleață este cazul elevei de 13 ani, care a reclamat că profesorul său ar fi sărutat-o pe buze.

Într-un alt incident, doi elevi ai unei școli din Costești au fost implicați într-o bătaie și reținuți, iar alți 41 de elevi care au asistat la incident au fost sancționați. De asemenea, un elev de la un liceu din Pitești a agresat doi muncitori care desfășurau lucrări în școală.

Potrivit prefectului de Argeș, anul trecut s-au petrecut 85 de incidente de violență în școli, dintre care 29 au avut loc numai în ultimele două luni ale anului.

„Le cer cadrelor didactice mai multă vigilență”

„Nu voi tolera astfel de situații. Copiii noștri trebuie să fie în siguranță la școală și de aceea le cer și cadrelor didactice mai multă vigilență!”, a declarat prefectul de Argeș.

Pe de altă parte, scrie Mediafax, la începutul acestui an, Ioana Făcăleață a fost acuzată de pacienți că s-ar fi prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Argeș și ar fi „sărit peste rând”.

