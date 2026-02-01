Prima pagină » Știri externe » Consilierul premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce numele acestuia a apărut în dosarele Jeffrey Epstein

01 feb. 2026, 11:16, Știri externe
Consilierul pe probleme de securitate națională al prim-ministrului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, a demisionat sâmbătă după ce dosarele Departamentului de Justiție al SUA, recent publicate, au arătat că acesta a schimbat mesaje cu Jeffrey Epstein.

Documentele recent desecretizate de către Departamentul de Justiție al Statelor unite cu privire la dosarul Jeffrey Epstein au scos la iveală schimburi de mesaje și întâlniri între magnatul american și Miroslav Lajčák între anii 2017-2018. Mejele descoperite în cele peste trei milioane de pagini publicate de DOJ pe 30 ianuarie arată că Epstein l-ar fi invitat pe Lajčák la cine și întâlniri în perioada în care acesta era președinte al Adunării Generale a ONU.

Demisie de onoare a „unui diplomat remarcabil”

Deși Lajčák a susținut că aceste contacte au fost exclusiv de natură socială și diplomatică, acesta a ales să demisioneze pentru a nu afecta imaginea guvernului de la Bratislava. Premierul Robert Fico i-a acceptat demisia, deși a încercat să îl aere public, numindu-l „un diplomat remarcabil”, arată Mediafax, care citează Politico.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Fico a confirmat acceptarea demisiei, afirmând că Slovacia pierde „o sursă incredibilă de experiență în diplomație și politică externă”, caracterizându-l pe Lajčák drept un „un diplomat remarcabil”.

Lajčák spune că și-a îndeplinit îndatoririle de diplomat

Potrivit lui Lajčák, rolul unui diplomat este de a stabili contacte cu o gamă cât mai largă de parteneri și, în acest context l-a întâlnit și pe Epstein. De-a lungul carierei sale, diplomatul slovac precizează că a stabilit contacte cu o mulțime de oameni. Fostul șef al diplomației Slovace a mai declarat că a comunicat adesea cu oameni care erau pe deplin acceptați la momentul respectiv, dar care ulterior au ajuns în instanță pentru crime de război, de exemplu.

„În trecut, am interacționat cu finanțatorul american Jeffrey Epstein doar în domeniul comunicării sociale, ca parte a atribuțiilor mele diplomatice”, a declarat vineri Miroslav Lajčák pentru TASR.

„Comunicarea noastră ulterioară, pe care a inițiat-o, a fost de natură socială și a fost dedicată în principal comentării evenimentelor actuale din lume”, a spus Lajcak.

