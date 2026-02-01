Prima pagină » Actualitate » Cel mai sănătos lapte de pe raft, în opinia specialiștilor. Cum alegem sortimentul optim

01 feb. 2026, 12:21, Actualitate
Varitatea sortimentelor de lapte din magazine crează o mare problemă în a alege. Nu este vorba numai despre valori diferite de grăsime, ci și despre originea pe care acest lapte o are, indiferent dacă este animală sau vegetală.

La începutul lunii ianuarie, noile ghiduri alimentare din Statele Unite au fost publicate, iar acestea pun mai mult accent pe consumul de produse lactate integrale. Mulți nutriționiști au contestat această schimbare, invocând lipsa de date. Însă, indiferent de ce tip de lapte am consuma, mulți dintre noi poate că ne-am întrebat care este, de fapt, cel mai sănătos, comprimă Click.

Laptele de vacă, cea mai comună variantă

Laptele de vacă este cel mai comun în magazine și, din multe puncte de vedere, este și cel mai bun. Într-un pahar de doar 240 ml găsim opt grame de proteine și alte 13 vitamine și minerale esențiale.

Acest tip de lapte conține vitamina D și calciu, dar și vitamine din complexul B, A, potasiu și alți nutrienți utili pentru reglarea metabolismului, energiei, vederii și chiar și tensiunii arteriale. Însă, datorită lactozei, acest tip de lapte poate fi greu de digerat de multe persoane.

Laptele de soia poate fi o alternativă utilă

Pentru persoanele care au intoleranță la lactoză, laptele de soia poate fi alternativa cea mai bună. El oferă tot opt grame de proteine într-un pahar de 240 ml, iar multe mărci îl îmbunătățesc cu vitamina D și calciu.

