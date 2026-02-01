Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Caz incredibil în 2025: Mamele din Groenlanda dădeau teste să determine dacă sunt retardate pentru a putea să își vadă copiii după ce îi nășteau

Serdaru Mihaela
01 feb. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a dezvăluit un scandal recent din Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, acuzând autoritățile daneze de practici discriminatorii și colonialiste față de populația inuită. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Valentin Stan a amintit că Danemarca a renunțat oficial, pe 21 ianuarie 2025, la testele de „competențe parentale” impuse femeilor de origine inuită din Groenlanda. Aceste teste, considerate „inadecvate și adesea discriminatorii”, erau aplicate imediat după naștere, iar rezultatele negative duceau la luarea bebelușilor de la mamele lor.

Fii atent, lasă-mă pe mine, mai este un dosar fierbinte, iar dosarul ăsta fierbinte a fost închis de Danemarca pe 21 ianuarie, 2025. (…) Ce scrie aici: teste de competență parentală. Teste considerate inadecvate și adesea discriminatorii, spune Valnentin Stan

Un caz emblematic este cel al Keirei  Cronvold, o mamă inuită căreia i-a fost luat copilul la doar două ore după naștere, din cauza eșecului la test.

Povestea Keirei Cronvolt a devenit simbolul acestui fenomen. Bebelușul ei i-a fost luat la 2h după naștere pentru că nu a trecut celebrul test. E un test în urma căruia rezultă dacă ești retardat sau nu. În Danemarca secolului 21? Mai departe, am întrebat de ce trebuie să dau acest test și mi s-a răspuns că este pentru a vedea dacă sunt suficient de civilizată. Dă mama testul, ca să vadă dacă își poate păstra copilul, spune Valentin Stan

Valentin Stan a concluzionat că SUA ar putea justifica baze militare în Groenlandă tocmai pentru a pedepsi un stat care și-a bătut joc de umanitate și de ideea de viață.

A fost Donald un om de înțeles și la momentul ăsta, pe bazele americane vor fi drepturi de suveranitate americane doar ca să nu cadă guverne într-o țară care și-a bătut joc de umanitate, de însă și ideea de viață, care este cel mai important atribut al condiției umane și care trebuie respectat înainte de orice, conchide profesorul Stan

