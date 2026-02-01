Trump a decis cine va conduce Venezuela. A sosit, deja, la Caracas

Laura Dogu, noul șef al misiunii diplomatice a Statelor Unite în Venezuela, a ajuns la Caracas, într-un moment decisiv pentru reluarea relațiilor diplomatice de la ruperea lor oficială în 2019, remarcă AFP.

Laura Dogu a fost numită în funcție la data de 22 ianuarie o schimbare majoră în relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Venezuela.

Primul american de rang înalt în Venezuela

Oficialul american a aterizat la Caracas sâmbătă, fiind pentru prima dată în ultimii ani când un reprezentant de rang înalt al SUA se află pe teritoriul venezuelean. Sosirea sa are loc la mai puțin de o lună după ce armata Statelor Unite l-a capturat pe Nicolas Maduro, președintele țării.

Laura Dogu îl înlocuiește pe John McNamara, care a coordonat misiunea diplomatică americană pentru Venezuela din Bogotá, începând cu 1 februarie 2025.

Deși nu are rang de ambasador, Dogu este cea mai înaltă autoritate diplomatică americană prezentă în Venezuela.

Reluarea contactelor diplomatice este susținută și de declarațiile făcute de președintele Trump care a afirmat în repetate rânduri că are o relație de bună colaborare cu noile autorități venezuelene conduse de un președinte interimar, Delcy Rodriguez.

„Suntem într-un proces de colaborare cu SUA”

Ea a oferit garanții de cooperare Washingtonului, anunțând o serie de măsuri, printre care o amnistie generală a deținuților politici și reforma legii petrolului.

Privind relația cu Statele Unite, Rodriguez afirma miercurea trecută: „Suntem într-un proces de dialog, de colaborare cu Statele Unite fără nicio teamă, pentru a ne înfrunta diferențele și dificultățile, cele mai sensibile și cele mai puțin sensibile, deopotrivă, abordându-le pe calea diplomației”.

