Nu e banc. Trei mașini de poliție, implicate într-o tamponare în lanț, în drum spre un curs de conducere preventivă

01 feb. 2026, 09:51, Actualitate
Trei mașini de poliție au fost implicate într-o tamponare în lanț, în drum spre un curs de conducere preventivă, scrie BZI Brașov.

Și nu, nu este un banc. Incidentul rutier s-a petrecut la Caransebeș, acolo unde trei autospeciale de poliție au reușit performanța rară de a se ciocni una de cealaltă, în plină deplasare. Toate mașinile circulau din direcția Reșița și aveau semnalele luminoase și acustice în funcțiune, în semn că misiunea era una serioasă.

Conform primelor informații, prima autospecială din coloană ar fi frânat brusc pentru a acorda prioritate unui alt participant la trafic, cu toate că avea drept de trecere, beneficiind de girofar și sirenă. Însă gestul șoferului din prima autospecială i-a luat complet prin surprindere pe colegii din spate, care nu au mai avut timp să reacționeze, iar rezultatul a fost un accident în lanț cu autospeciale. Mașinile au suferit avarii, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

