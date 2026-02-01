Pe 28 ianuarie 2026, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Brigada 6 Rachete Antiaeriene Kyivska, o unitate de apărare aeriană Patriot creditată cu prima interceptare a unei rachete rusești Kh-47M2 Kinzhal în mai 2023, a interceptat și distrus peste 140 de rachete balistice și aproape 250 de ținte aeriene.

Sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, au devenit acum esențiale pentru contracararea celor mai rapide rachete balistice și aerobalistice din Rusia în timpul atacurilor la scară largă asupra orașelor mari și a infrastructurii critice.

Comandată de Veaceslav Ageev, Brigada 6 Rachete Antiaeriene Kiivska a fost printre primele antrenate din Forțele Aeriene Ucrainene și care operează sistemul de rachete de apărare aeriană Patriot.

„Brigada a ripostat în timpul atacurilor la scară largă asupra zonelor urbane majore și a infrastructurii critice”, se arată într-o analiză publicată de Army Recognition.

Anunțul a venit pe fondul presiunii continue asupra rețelei de apărare aeriană a Ucrainei, unde un număr limitat de sisteme de ultimă generație, precum Patriot, trebuie să contracareze raiduri frecvente, dense și multi-vectoriale.

Eficacitatea rachetelor Patriot în Ucraina este legată nu doar de angajamentele lor împotriva rachetelor rusești, ci și de factori cumulativi.

„Arhitectura” rachetei Patriot

O primă explicație, notează Army Recognition, constă în arhitectura generală a rachetei Patriot, care combină un radar multifuncțional puternic AN/MPQ-65, un post de comandă centralizat AN/MSQ-132 și mai multe lansatoare M903 care pot fi poziționate la câțiva kilometri distanță de postul de comandă și radar, de obicei până la 10 km.

Această configurație permite detectarea timpurie, urmărirea precisă și angajarea rapidă a țintelor în mișcare rapidă, inclusiv a rachetelor balistice în faza lor terminală.

Această separare între radar, elementul de comandă și lansatoare reduce atât vulnerabilitatea la defecțiuni punctuale, cât și complică țintirea inamicului.

Modurile de angajare automate și semiautomate scurtează timpul de reacție atunci când ferestrele de avertizare sunt limitate la zeci de secunde.

Împotriva amenințărilor balistice

În Ucraina, unde rachetele se apropie adesea de la azimuturi multiple, această arhitectură permite angajarea continuă în timpul atacurilor complexe, suprapuse, ale Rusiei.

Racheta MIM-104F PAC-3, 16 rachete în loc de patru

Selecția interceptoarelor și gestionarea încărcării reprezintă un al doilea factor cheie al eficacității rachetelor Patriot.

Unitățile ucrainene folosesc rachete PAC-2 în principal împotriva unor ținte precum rachetele de croazieră și aeronavele, rezervând în același timp interceptoarele PAC-3 pentru amenințări balistice și aerobalistice.

Variantele PAC-2/GEM și PAC-2/GEM+ oferă raze de angajament de ordinul a 150 până la 160 km, permițând interceptarea timpurie a multor rachete rusești, inclusiv Kh-101, Kh-555, 3M-14 Kalibr, Kh-22 și Kh-32.

oferă raze de angajament de ordinul a 150 până la 160 km, permițând interceptarea timpurie a multor rachete rusești, inclusiv Kh-101, Kh-555, 3M-14 Kalibr, Kh-22 și Kh-32. Interceptoarele PAC-3 , concepute pentru angajamente de tipul „lovește-și-ucide”, sunt optimizate pentru rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune în timpul zborului terminal, cum ar fi rachetele Iskander-M, S-300 și Kh-47M2 Kinzhal.

, concepute pentru angajamente de tipul „lovește-și-ucide”, sunt optimizate pentru rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune în timpul zborului terminal, cum ar fi rachetele Iskander-M, S-300 și Kh-47M2 Kinzhal. Racheta MIM-104F PAC-3 cântărește aproximativ 305 kg, comparativ cu 900-910 kg la variantele anterioare, permițând unui lansator să transporte până la 16 rachete pregătite în loc de patru.

cântărește aproximativ 305 kg, comparativ cu 900-910 kg la variantele anterioare, permițând unui lansator să transporte până la 16 rachete pregătite în loc de patru. Varianta PAC-3 MSE adaugă un motor mai puternic, extinzând raza de interceptare la aproximativ 60 km pentru țintele balistice și la aproximativ 120 km pentru țintele aeriene.

Această combinație permite echipajelor ucrainene să adapteze angajamentele la tipul de amenințare, conservând în același timp interceptoarele de ultimă generație, care sunt rare, se explică în această analiză publicată de Army Recognition.

Rachetele Patriot și apărarea stratificată

Paradoxal, natura modelelor de atac rusești a contribuit, de asemenea, la eficacitatea rachetei Patriot, definind clar rolul acesteia în cadrul unei apărări stratificate.

Multe atacuri combină rachete balistice, rachete aerobalistice, rachete de croazieră și un număr mare de drone lansate aproape simultan din direcții diferite.

Astfel de raiduri îi obligă pe apărătorii ucraineni să acorde prioritate celor mai periculoase amenințări, și anume traiectoriile balistice care vizează zone dens populate sau situri critice.

Prin urmare, Patriot are sarcina principală de a intercepta ținte de mare viteză și valoare ridicată care depășesc capacitățile altor sisteme.

Dronele de altitudine mai mică și multe rachete de croazieră sunt atribuite NASAMS, IRIS-T și apărării cu rază scurtă de acțiune.

Această diviziune a muncii previne o epuizare prematură a stocurilor de PAC-3 și menține Patriot concentrat asupra misiunilor în care capacitățile sale sunt cele mai relevante. Aceasta înseamnă o eficacitate mai mare per interceptor, mai degrabă decât cheltuieli inutile.

Cum ar putea fi amenințată eficacitatea rachetelor Patriot?

Totuși, mai mulți factori ar putea amenința eficacitatea continuă a rachetei Patriot în Ucraina. Deficitul de rachete de interceptare rămâne cel mai direct risc, deoarece atacurile susținute cu rachete balistice pot epuiza stocurile mai repede decât acestea sunt înlocuite.

Adaptarea de către Rusia a profilurilor de zbor, coordonarea lansărilor și utilizarea mai multor direcții pot comprima și mai mult cronogramele de angajare și pot suprasolicita acoperirea radarului.

Numărul mic de baterii desfășurate limitează zonele apărate și lasă multe regiuni în afara protecției rachetei Patriot.

Utilizarea sporită a momelilor, a războiului electronic sau a atacurilor simultane asupra infrastructurii de susținere ar putea, de asemenea, să degradeze performanța acesteia fără a distruge fizic sistemul.

Prin urmare, succesul rachetei Patriot depinde nu numai de designul său, ci și de aprovizionarea susținută, deoarece orice creștere a densității atacurilor sau reducere a aprovizionării cu rachete de interceptare reduce direct eficacitatea rachetei Patriot în Ucraina, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: