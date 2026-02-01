Pe 28 ianuarie 2026, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Brigada 6 Rachete Antiaeriene Kyivska, o unitate de apărare aeriană Patriot creditată cu prima interceptare a unei rachete rusești Kh-47M2 Kinzhal în mai 2023, a interceptat și distrus peste 140 de rachete balistice și aproape 250 de ținte aeriene.
Sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, au devenit acum esențiale pentru contracararea celor mai rapide rachete balistice și aerobalistice din Rusia în timpul atacurilor la scară largă asupra orașelor mari și a infrastructurii critice.
Comandată de Veaceslav Ageev, Brigada 6 Rachete Antiaeriene Kiivska a fost printre primele antrenate din Forțele Aeriene Ucrainene și care operează sistemul de rachete de apărare aeriană Patriot.
„Brigada a ripostat în timpul atacurilor la scară largă asupra zonelor urbane majore și a infrastructurii critice”, se arată într-o analiză publicată de Army Recognition.
O primă explicație, notează Army Recognition, constă în arhitectura generală a rachetei Patriot, care combină un radar multifuncțional puternic AN/MPQ-65, un post de comandă centralizat AN/MSQ-132 și mai multe lansatoare M903 care pot fi poziționate la câțiva kilometri distanță de postul de comandă și radar, de obicei până la 10 km.
În Ucraina, unde rachetele se apropie adesea de la azimuturi multiple, această arhitectură permite angajarea continuă în timpul atacurilor complexe, suprapuse, ale Rusiei.
Selecția interceptoarelor și gestionarea încărcării reprezintă un al doilea factor cheie al eficacității rachetelor Patriot.
Unitățile ucrainene folosesc rachete PAC-2 în principal împotriva unor ținte precum rachetele de croazieră și aeronavele, rezervând în același timp interceptoarele PAC-3 pentru amenințări balistice și aerobalistice.
Această combinație permite echipajelor ucrainene să adapteze angajamentele la tipul de amenințare, conservând în același timp interceptoarele de ultimă generație, care sunt rare, se explică în această analiză publicată de Army Recognition.
Paradoxal, natura modelelor de atac rusești a contribuit, de asemenea, la eficacitatea rachetei Patriot, definind clar rolul acesteia în cadrul unei apărări stratificate.
Dronele de altitudine mai mică și multe rachete de croazieră sunt atribuite NASAMS, IRIS-T și apărării cu rază scurtă de acțiune.
Această diviziune a muncii previne o epuizare prematură a stocurilor de PAC-3 și menține Patriot concentrat asupra misiunilor în care capacitățile sale sunt cele mai relevante. Aceasta înseamnă o eficacitate mai mare per interceptor, mai degrabă decât cheltuieli inutile.
Totuși, mai mulți factori ar putea amenința eficacitatea continuă a rachetei Patriot în Ucraina. Deficitul de rachete de interceptare rămâne cel mai direct risc, deoarece atacurile susținute cu rachete balistice pot epuiza stocurile mai repede decât acestea sunt înlocuite.
Prin urmare, succesul rachetei Patriot depinde nu numai de designul său, ci și de aprovizionarea susținută, deoarece orice creștere a densității atacurilor sau reducere a aprovizionării cu rachete de interceptare reduce direct eficacitatea rachetei Patriot în Ucraina, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
RECOMANDAREA AUTORULUI: