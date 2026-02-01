CFR Călători mai primește un vagon-restaurant modernizat prin PNRR. Pe ce rute circulă

CFR Călători mai primește încă un vagon-restaurant modernizat prin PNRR. Societatea Remarul „16 Februarie” din Cluj-Napoca a livrat către CFR Călători încă un vagon-restaurant dintr-un total de 10.

Vagoanele bar-bistro circulă la ora actuală în componența unor trenuri Intercity, printre care:

„Avram Iancu” (IC 531 București Nord – Cluj-Napoca – Arad)

„Tomis Expres” (IC 536 Brașov – Constanța)

„Ștefan cel Mare” (IC 553 București Nord – Suceava)

IC 551 București Nord – Suceava, potrivit datelor din Mersul Trenurilor, scrie economica.net.

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație la sfârșitul lunii septembrie 2025, în componența unei perechi de trenuri Intercity, scria Club Feroviar.

CFR Călători a semnat la data de 15 ianuarie 2024 cu Remarul „16 Februarie” Cluj-Napoca contractul pentru „Servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achiziție servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat”. Valoarea serviciilor de modernizare se ridică la 9,95 milioane de euro fără TVA, adăugându-se și costul mentenanței, de 6 milioane de euro fără TVA.

Autorul recomandă:

Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”