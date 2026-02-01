Londra, „sat fără câini”. Un magazine de bijuterii din Londra a fost jefuit în plină zi sub privirile trecătorilor

Un magazin de bijuterii de familie din Richmond, în sud-vestul Londrei, a fost jefuit de doi atacatori mascați în jurul orei 10:30, sub privirile trecătorilor. Cei doi atacatori au luat cu asalt geamul exterior a magazinului cu ajutorul unui baros de mari dimensiuni și, deși nu s-a spart complet, unul dintre hoți a fost filmat încercând să-l smulgă cu mâinile pentru a ajunge la bunuri, arată Daily Mail.

Angajații magazinului au dat dovadă de curaj și, în timp ce hoții încercau să golească vitrinele, personalul a încercat să retragă bijuteriile în interior pentru a le salva. Deși fără succes, un angajat a fost surprins de martori în timp ce îi lovea pe atacatori cu o cutie pentru a-i alunga.

Acest jaf este doar cel mai recent exemplu în care hoții au vizat bijuteriile din magazinele Londrei. Joi, magazinul Sultan Jewellers de pe Uxbridge Road a fost atacat în mod similar de mai mulți bărbați care au spart vitrinele cu un baros. În cazul acesta, polițiștii au ajuns la fața locului în trei minute. Persoana care i-a amenințat pe polițiști cu barosul a fost arestată și se află în custodia poliției pentru jaf calificat, în timp ce ceilalți au reușit să fugă cu ajutorul unui moped.

Khan, rezident din vestul Londrei, le-a menționat jurnaliștilor de la Daily Mail că în zonă sunt mulți tineri care fac probleme în zonă, dărâmă ușile magazinelor și beau. „Criminalitatea pe aici a devenit atât de gravă în ultima vreme”, a spus Khan.

Recomandările autorului: