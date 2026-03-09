Prima pagină » Actualitate » Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Aceasta folosea o rețetă secretă de fiecare dată

09 mart. 2026, 12:23, Actualitate
Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Aceasta folosea o rețetă secretă de fiecare dată

Fosta menajeră a familiei Ceaușescu a dezvăluit care era desertul preferat al Elenei Ceaușescu, dar și în ce mod era pregătit. Rețeta tradițională era preparată cu ingrediente simple, dar alese atent, relatează CSID.

Viața privată a soților Ceaușescu a stârnit mereu curiozitate, iar unele detalii au ieșit la iveală abia după ce regimul comunist a căzut. Printre cei care au povestit despre obiceiurile din casă se numără și fosta menajeră a familiei, ea a dezvăluit ce desert prefera Elena Ceaușescu și cum era preparat.

Care era desertul preferat al Elenei Ceaușescu

Ea a povestit că Elena Ceaușescu mânca des colivă, preparată după o rețetă specială, pe care a explicat-o pas cu pas angajaților din casă.

Fosta menajeră Suzana Andreiaș a povestit că Elena Ceaușescu era foarte atentă la modul în care era pregătită coliva, desertul pe care îl aprecia cel mai mult. Potrivit acesteia, soția fostului lider comunist explica în detaliu fiecare pas și se asigura că ingredientele sunt alese cu grijă.

„A cerut arpacaş din ăla bun pe care l-am ales împreună cu ea, pe masă. Mi-a spus să-l spăl în nouă ape şi să-l pun la fiert cu apa cât să nu treacă peste arpacaş. «După două-trei clocote, să-i iei spuma aia de deasupra. Când vezi că s-a umflat grâul, îi pui un capac şi o cârpă deasupra. El înfloreşte. Dacă vezi că are prea multă zeamă, îl mai dai să mai fiarbă un pic, la un foc mai mic sau cu o tablă dedesubt»”, scrie Suzana Andreiaș în cartea sa.

„Mi-a spus apoi cum să toc nuca. Ştiam eu că nuca se bagă la cuptor, înainte. Cuptorul îi dădea un gust de alune. Mi-a arătat de la A până la Z. Cum să pun nucă, lămâie, rom, zahăr, vanilie, cum s-o ornez cu ciocolată deasupra, cu bomboane fondante, mi-a explicat tot”, povestește aceasta.

Ingredientele folosite în rețetă

Potrivit dezvăluirilor făcute de menajeră, rețeta includea mai multe ingrediente simple, dar atent combinate:

  • 1 kilogram de grâu (arpacaș)
  • 1 kilogram de miez de nucă
  • aproximativ 250 de grame de zahăr
  • coajă rasă de lămâie
  • coajă rasă de portocală
  • scorțișoară
  • esență de rom

