Care este cel mai bun unt. Doi renumiți chefi bucătari au dezvăluit ce produs aleg din supermarket

09 feb. 2026, 10:49, Actualitate
Care este cel mai bun unt / Sursa FOTO: Envato

Untul poate transforma aproape orice preparat, oferindu-i un alt gust sau textură. De la aluaturi fragede și sosuri catifelate până la o felie banală de pâine prăjită, diferența se simte imediat. Tocmai de aceea, alegerea corectă a untului este extrem de importantă.

Și nu este ceva ușor de făcut, chiar dacă la raftul frigorific din supermarketuri găsim numeroase opțiuni.

Ce spun chefii despre alegerea untului

Publicația Express a făcut un mic experiment, iar după ce au comparat mai multe sortimente și au discutat cu doi bucătari profesioniști, jurnaliștii au tras o concluzie clară. Secretul celui mai bun unt stă în simplitate și în conținutul ridicat de grăsime din lapte.

Eleni Louca, chef la brutăria Hello Halloumi, din West Village, New York, a lucrat ani buni cu untul fabricat de mari producători europeni, încă de când conducea propria brutărie în Cipru. Ea spune că, pentru copt, caută să cumpere unt cu procent mai mare de grăsime și, deși se află în State, optează pentru variante europene.

„Pentru patiserie, contează mult textura și gustul curat de lactate. Unturile în stil britanic sau francez de la Waitrose sunt foarte constante, iar cele de la Marks&Spencer, mai ales variantele cultivate sau West Country, au o aromă mai profundă și se comportă excelent în aluaturi”, explică Eleni.

În schimb, când vine vorba de uzul zilnic, lucrurile se schimbă ușor. „La masă, prefer un unt dulce, cu gust curat. Gama «Taste the Difference», de la Sainsbury’s, sau blocurile Tesco Finest sunt opțiuni echilibrate ca aromă și textură. Unturile cultivate au o ușoară notă acrișoară, perfectă la copt, în timp ce unturile din smântână dulce sunt mai neutre, bune pentru orice zi obișnuită”, a tras concluzia Louca.

Regula ei e cât se poate de simplă: dacă untul este gustos când îl consumați la masă, pe pâine prăjită, va da rezultate bune și în cuptor.

Laptele de calitate, secretul unui unt bun

În schimb, Jessica Randhawa, bucătar și autoare de cărți culinare, are o abordare ușor diferită. Însă, păstrează aceeași regulă: cumpără exclusiv unt sărat.

„Dacă folosești des unt sărat, trebuie doar să ajustezi sarea din rețetă. Sarea intensifică aroma, mai ales în preparate simple – pâine cu unt, ouă, legume. Atenție, însă, că untul nu suportă temperaturi foarte ridicate. Eu îl folosesc la foc mic și pentru gătire lentă; de exemplu, la dovlecei sau sparanghel sotați. Nu e ideal pentru prăjire agresivă”, spune Jessica.

Ori de câte ori merge la magazin, Jessica se uită iupă variante locale și organice, din considerente de calitate și sustenabilitate. Pentru ea, un pachet de unt trebuie să conțină doar smântână și sare. Când este întrebată ce fel de unt îi place, spune că folosește frecvent un produs organic obținut de la vaci crescute pe pășunile din nordul Californiei.

Așadar, concluzia a doi renumiți chefi bucătari este următoarea: un unt bun nu are nevoie de artificii, ci doar de lapte de calitate și o procesare corectă.

