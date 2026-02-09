Prima pagină » Actualitate » Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân”

Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân”

09 feb. 2026, 10:45, Actualitate
Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân”

Deputatul PSD Marius Budăi a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a criticat direcția economică a actualului Executiv, condus de Ilie Bolojan. Acesta a susținut că, din cauza faptului că nu au fost făcute investiții la timp, România nu a intrat în recensiune.

„România nu a intrat, încă, în recesiune pentru că, la momentul potrivit, s-a apăsat pedala investițiilor! În vremurile „hulite” ale Guvernului Ciolacu, am avut cele mai mari alocări pentru investiții, nu dintr-un orgoliu politic, ci din necesitate și dintr-un calcul simplu: banii băgați în economie înseamnă locuri de muncă, firme care produc și consum care respiră. Zeci de mii de oameni au muncit, mii de companii au livrat, iar economia a mers înainte”, a scris fostul ministru al Muncii și actual deputat PSD.

Actuala guvernare nu scapă de criticile lui Budăi

Deputatul PSD a criticat și direcția economică a actualului Executiv, condus de Ilie Bolojan, și a respins ideea potrivit căreia România ar risca recesiunea din cauza deficitului bugetar lăsat de precedenta guvernare.

Astăzi însă, cu domnul Bolojan la manșă, avem o altă filozofie: dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân, poate își revine din ambiție. Tăieri de venituri, taxe mai mari și eternul discurs al dreptei: nu avem, nu se poate, incapacitate de plată, etc. Iar când realitatea nu dă bine pe grafic, soluția este simplă: „Este vina deficitului lăsat de Ciolacu”.

Un deficit care, ce ironie, a avut mai mulți mușchi pentru investiții decât are domnul Bolojan curaj pentru creștere (de venituri, nu de taxe). De luni bune suntem pe o pantă abruptă a prăbușirii consumului, dar ni se explică doct că problema este trecutul, nu prezentul. Este ca și cum ai opri motoarele avionului, apoi ai certa rezervorul că era prea plin anul trecut.

Deja au început unii să-l scuze pe domnul Bolojan. Că, vezi Doamne, intrăm în recesiune din cauza deficitului Guvernului Ciolacu. O altă aberație! Este exact pe dos. Când deficitul este pe investiții, economia crește, nu intră în recesiune.

Deci prim-ministrul Bolojan ar trebui, înainte să mai taie ceva, să-i mulțumească lui Marcel Ciolacu! Fără investițiile începute atunci, care se derulează încă în prezent și pe care Domnul Bolojan își dorea să le oprească, România ar fi intrat de mult în recesiune tehnică. Creșterea economică nu se face din foarfecă și taxe, ci din viziune. Iar când singura strategie este „de unde să mai tăiem”, este clar că problema nu este deficitul de bani, ci deficitul de idei”, a mai scris Budăi pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Fostul ministru al Muncii a ajuns la spital. Lui Marius Budăi i s-a făcut rău în timp ce conducea spre București

Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!”

Recomandarea video

Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alcool și etanol?
NEWS ALERT Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul
10:49
Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul
ACUZAȚII Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie”
10:33
Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie”
SPORT FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională
10:26
FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională
DIPLOMAȚIE Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună”
10:05
Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună”
AFACERI „Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale
09:31
„Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale
RĂZBOI Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse
09:10
Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse

Cele mai noi

Trimite acest link pe