Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân”

Deputatul PSD Marius Budăi a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a criticat direcția economică a actualului Executiv, condus de Ilie Bolojan. Acesta a susținut că, din cauza faptului că nu au fost făcute investiții la timp, România nu a intrat în recensiune.

„România nu a intrat, încă, în recesiune pentru că, la momentul potrivit, s-a apăsat pedala investițiilor! În vremurile „hulite” ale Guvernului Ciolacu, am avut cele mai mari alocări pentru investiții, nu dintr-un orgoliu politic, ci din necesitate și dintr-un calcul simplu: banii băgați în economie înseamnă locuri de muncă, firme care produc și consum care respiră. Zeci de mii de oameni au muncit, mii de companii au livrat, iar economia a mers înainte”, a scris fostul ministru al Muncii și actual deputat PSD.

Actuala guvernare nu scapă de criticile lui Budăi

Deputatul PSD a criticat și direcția economică a actualului Executiv, condus de Ilie Bolojan, și a respins ideea potrivit căreia România ar risca recesiunea din cauza deficitului bugetar lăsat de precedenta guvernare.

„Astăzi însă, cu domnul Bolojan la manșă, avem o altă filozofie: dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân, poate își revine din ambiție. Tăieri de venituri, taxe mai mari și eternul discurs al dreptei: nu avem, nu se poate, incapacitate de plată, etc. Iar când realitatea nu dă bine pe grafic, soluția este simplă: „Este vina deficitului lăsat de Ciolacu”.

Un deficit care, ce ironie, a avut mai mulți mușchi pentru investiții decât are domnul Bolojan curaj pentru creștere (de venituri, nu de taxe). De luni bune suntem pe o pantă abruptă a prăbușirii consumului, dar ni se explică doct că problema este trecutul, nu prezentul. Este ca și cum ai opri motoarele avionului, apoi ai certa rezervorul că era prea plin anul trecut.

Deja au început unii să-l scuze pe domnul Bolojan. Că, vezi Doamne, intrăm în recesiune din cauza deficitului Guvernului Ciolacu. O altă aberație! Este exact pe dos. Când deficitul este pe investiții, economia crește, nu intră în recesiune.

Deci prim-ministrul Bolojan ar trebui, înainte să mai taie ceva, să-i mulțumească lui Marcel Ciolacu! Fără investițiile începute atunci, care se derulează încă în prezent și pe care Domnul Bolojan își dorea să le oprească, România ar fi intrat de mult în recesiune tehnică. Creșterea economică nu se face din foarfecă și taxe, ci din viziune. Iar când singura strategie este „de unde să mai tăiem”, este clar că problema nu este deficitul de bani, ci deficitul de idei”, a mai scris Budăi pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ