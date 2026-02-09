Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan o felicită pe „doamna de fier” a Japoniei: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”

Nicuşor Dan o felicită pe „doamna de fier" a Japoniei: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm"

Luiza Dobrescu
09 feb. 2026, 10:13, Actualitate
Japonia are primul lider femeie din istorie, în urma victoriei electorale obţinută de coaliţia prim-ministrului nipon Sanae Takaichi. Preşedintele României, Nicuşor Dan s-a grăbit s-o felicite. 

Nicuşor Dan i-a transmis noului premier japonez că aşteaptă „să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid”.

„Felicitări, Prim-ministrului, @takaichi_sanae, pentru victoria dumneavoastră în alegeri! Vă doresc un mandat de succes și aștept cu nerăbdare să colaborăm și să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid, în beneficiul popoarelor noastre”, a transmis preşedintele României, pe X.

Coaliția prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a obținut o victorie electorală istorică, deschizând calea pentru reducerile fiscale promise, care au speriat piețele financiare, și pentru cheltuielile militare destinate contracarării Chinei.

Conservatoarea Takaichi, prima femeie lider din Japonia, care spune că este inspirată de „Doamna de Fier” britanică Margaret Thatcher, a câştigat duminică alegerile parlamentare din Japonia.

„Doamna de Fier a Japoniei" a trecut de primul ei test. Partidul Liberal Democrat japonez a câștigat alegerile parlamentare

Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă". Cum arată primele proiecții

