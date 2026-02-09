Nicuşor Dan o felicită pe „doamna de fier” a Japoniei: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”

Japonia are primul lider femeie din istorie, în urma victoriei electorale obţinută de coaliţia prim-ministrului nipon Sanae Takaichi. Preşedintele României, Nicuşor Dan s-a grăbit s-o felicite.

Nicuşor Dan i-a transmis noului premier japonez că aşteaptă „să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid”.

Congratulations, Prime Minister @takaichi_sanae, on your victory in the elections! I wish you a successful term and I am looking forward to working together and further strengthening our traditional friendship and solid Strategic Partnership 🇹🇩🇯🇵, for the benefit of our people. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 9, 2026

„Felicitări, Prim-ministrului, @takaichi_sanae, pentru victoria dumneavoastră în alegeri! Vă doresc un mandat de succes și aștept cu nerăbdare să colaborăm și să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid, în beneficiul popoarelor noastre”, a transmis preşedintele României, pe X.

Coaliția prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a obținut o victorie electorală istorică, deschizând calea pentru reducerile fiscale promise, care au speriat piețele financiare, și pentru cheltuielile militare destinate contracarării Chinei.

Conservatoarea Takaichi, prima femeie lider din Japonia, care spune că este inspirată de „Doamna de Fier” britanică Margaret Thatcher, a câştigat duminică alegerile parlamentare din Japonia.

