Moarte suspectă în Teleorman. Bătrână găsită decedată într-o fântână

Maya Radu
09 feb. 2026, 09:32, Actualitate
Sfârșit tragic cu semne de întrebare în județul Teleorman. O femeie a fost găsită căzută într-o fântână, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Alarma s-a dat luni dimineața, iar la fața locului au ajuns mai multe forțe de intervenție. Din nefericire, pentru bătrână nu s-a mai putut face nimic.

Incidentul tragic s-a produs în comuna Țigănești, din județul Teleorman. Femeia, de 80 de ani, a fost găsită căzută în fântână la o adâncime de aproximativ 1,5 m adâncime. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, un container multirisc și o ambulanță SMURD de la ISU Teleorman.

La sosirea salvatorilor, s-a constatat faptul că în fântână era căzută o femeie, de aproximativ 80 de ani, care nu mai prezenta semne vitale. Pompierii au reușit să extragă rapid victima, utilizând în acest sens accesoriile de pe autospecialele de intervenție.

Cazul a fost preluat de către autoritățile competente pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii acestui eveniment.

