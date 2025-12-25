Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă

Centrul Infotrafic transmite că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau a condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare.

Totuși, un drum important, care duce spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane, este blocat din cauza căderilor însemnate de zăpadă.

Cum se circulă pe principalele drumuri din țară

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, fără restricții cauzate de accidente sau fenomene meteorologice adverse.

În jumătatea de sud a României, unde mai multe județe se află sub avertizare meteorologică Cod Galben, se înregistrează ninsori ușoare și intensificări ale vântului. Traficul se desfășoară preponderent pe carosabil umed, fără probleme majore semnalate.

Pe principalele şosele din România – autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești – se circulă în condiții de ninsoare ușoară și vânt lateral. Pe suprafața drumurilor s-au format depuneri slabe de zăpadă, iar valorile de trafic sunt reduse față de normal.

Utilajele speciale acționează cu material antiderapant pentru menținerea siguranței în trafic.

Centrul INFOTRAFIC atrage atenția conducătorilor auto să respecte câteva măsuri esențiale înainte de a porni la drum:

Informați-vă cu privire la starea drumurilor și prognoza meteo;

Verificați dacă aveți montate anvelope de iarnă, obligatorii pe suprafețe acoperite cu polei, gheață sau zăpadă;

Adaptați viteza la condițiile de drum;

Mențineți o distanță sporită față de celelalte vehicule.

Drum blocat spre Rânca

Pe de altă parte, DRDP Craiova a instituit filtru rutier la kilometrul 16 al DN 67C din cauza zăpezii și a viscolului. Măsura se aplică de joi dimineață, de la ora 8:00.

Astfel, autoritățile au instituit filtru rutier la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca, decizia fiind luată din cauza condițiilor meteorologice extreme. Vehiculele pot urca spre stațiune doar dacă au tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante montate. Mașinile fără aceste dotări nu pot trece de filtrul rutier.

Măsura vizează prevenirea blocării drumului și siguranța șoferilor. Cei care vor să ajungă la Rânca trebuie să se asigure că vehiculele îndeplinesc cerințele – fără tracțiune integrală sau lanțuri, nu se poate urca spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane din țară.

