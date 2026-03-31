Care este compania aerienă din Europa cu cele mai multe bagaje pierdute, dar și cine reușește să evite cu succes aceste situații neplăcute

Bagajele pierdute sau primite cu întârziere reprezintă o problemă frecventă a companiilor aeriene din Europa, dar mai ales o situație neplăcută pentru pasageri.

Conform unei analize realizate de firma AirAdvisor, British Airways este cea mai fiabilă companie aeriană pentru gestionarea bagajelor. De partea cealaltă, Air France înregistrează cele mai slabe rezultate dintre marile companii aeriene europene.

Conform datelor companiei de tehnologie aviatică SITA, la nivel global au fost raportate 6,3 bagaje gestionate greșit la 1.000 de pasageri în 2024, în timp ce în Europa cifra ajunge la 12,3, evidențiind un risc semnificativ mai ridicat pentru cei care călătoresc în interiorul regiunii.

AirAdvisor, o companie specializată în obținerea de despăgubiri pentru zboruri întârziate sau anulate și bagaje pierdute, și-a întocmit indicele privind fiabilitatea bagajelor în 2025 pe baza datelor proprii despre reclamații, percepției pasagerilor, și plângerilor oficiale.

Dintre companiile aeriene utilizate frecvent de români pe rutele europene, Wizz Air se situează pe locul 3 în clasamentul companiilor majore în funcție de cât de bine gestionează bagajele, în timp ce Lufthansa ocupă locul 4, iar Turkish Airlines coboară până pe locul 6, după o scădere semnificativă față de anul anterior.

Pentru a asigura comparații echitabile, companiile aeriene au fost analizate pe categorii de dimensiune, astfel încât scorurile pot fi comparate doar în interiorul fiecărei categorii, nu și între categorii diferite, potrivit Hotnews.ro.

Pentru companiile aeriene mari și cele regionale AirAdvisor a folosit un sistem de evaluare ușor diferit, cu scoruri maxime de 20, respectiv 8.

Companii aeriene majore: British Airways – 6,1 / 7

Datele AirAdvisor arată că operatorul gestionează aceste situații relativ eficient, în ciuda unui volum ridicat de reclamații legate de bagaje, iar interesul de căutare legat de problemele cu bagajele a scăzut cu 50% de la un an la altul, semnalând o creștere a încrederii pasagerilor.

Companii aeriene mari: Icelandair – 15,75 / 20

Această companie aeriană înregistrează un interes minim de căutare privind problemele cu bagajele și nu are reclamații în setul de date analizat, fapt ce indică faptul că astfel de situații sunt rare și gestionate eficient atunci când apar.

Companii aeriene regionale: Edelweiss Air – 6,45 / 8

Compania se remarcă printr-o experiență stabilă în gestionarea bagajelor în categoria sa, fără reclamații înregistrate privind bagajele și cu un nivel constant scăzut al feedback-ului negativ din partea pasagerilor.

Companiile aeriene cu cea mai slabă gestionare a bagajelor

Companii aeriene majore: Air France – 2,2 / 7

Conform datelor AirAdvisor, numărul reclamațiilor legate de bagaje este de peste două ori mai mare decât în cazul British Airways, în timp ce 8,89% dintre recenziile de pe Trustpilot menționează probleme cu bagajele – cel mai ridicat procent din această categorie.

Companii aeriene mari: Vueling – 4,65 / 20

Volumul ridicat de reclamații interne, combinat cu un interes crescut al pasagerilor pentru problemele legate de bagaje, sugerează că aceste situații sunt mai frecvente și mai puțin consecvent soluționate.

Companii aeriene regionale: Virgin Atlantic – 3,10 / 8

Virgin Atlantic este singura companie aeriană regională din Europa cu un scor mai mic decât cel al Tarom în clasamentul AirAdvisor privind gestionarea bagajelor pasagerilor. Virgin Atlantic înregistrează cele mai ridicate niveluri de interes de căutare și de reclamații legate de bagaje din categoria sa, ceea ce indică o vizibilitate mai mare a acestor probleme în rândul pasagerilor.

„Fiabilitatea bagajelor nu ține doar de frecvența problemelor, ci și de modul în care companiile aeriene reacționează atunci când acestea apar. Două companii aeriene se pot confrunta cu niveluri similare de incidente, dar pot oferi experiențe complet diferite pasagerilor, în funcție de cât de eficient sunt gestionate reclamațiile. Acolo devine vizibilă, de fapt, diferența reală de performanță”, a declarat Anton Radchenko, CEO AirAdvisor, citat într-un comunicat publicat marți de companie.

